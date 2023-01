Aunque parecía un tema del pasado, la revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero vive un nuevo capítulo luego de que promotores de la misma presentaran ante un juez administrativo oral de Medellín una demanda de nulidad en contra de una decisión que tomó la Registraduría en noviembre pasado y que tumbó el proceso.

En concreto, la solicitud que le hacen al juez es que declare la nulidad de la Resolución 054 del 22 de noviembre de 2022, expedida por la Registraduría de Medellín y que se le ordene a la entidad electoral expedir la certificación del cumplimiento de los requisitos del proceso revocador.

Lea también: Registraduría tumbó la revocatoria contra Daniel Quintero: dice que se “volaron” los topes

En esta resolución la Registraduría resolvió que el comité revocatorio voló los topes económicos estipulados por el Consejo Nacional Electoral para la recolección de firmas de apoyo ciudadano.

Publicidad

Esta decisión la tomó la entidad unas dos semanas después de que el Tribunal Administrativo de Antioquia le ordenara informar al presidente de la República el cumplimiento de los requisitos de parte del comité promotor de la revocatoria, es decir, las firmas de ciudadanos que apoyan la revocatoria (las cuales fueron certificadas como válidas tres veces) y el informe de los estados contables para financiar la recolección de las mismas (el verdadero lío que no permitió seguir el proceso, pues el CNE consideró que hubo supuestas fallas en el informe contable).

Le puede interesar: Tribunal revivió la revocatoria contra Daniel Quintero y le dio orden definitiva a la Registraduría

Pues ahora, la nueva demanda de nulidad, con fecha del 25 de enero de 2023, busca que se declare nulidad sobre esa decisión, lo que deja el tema vivo de nuevo, pero no tendría efectos reales en el proceso de revocatoria.

Publicidad

Una de las razones es que una eventual convocatoria a las urnas, que es competencia del presidente de la República, debía hacerse antes del 31 de diciembre, porque en ningún caso proceden votaciones para la revocatoria del mandato en el último año del periodo correspondiente, según lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia C-150 de 2015.

No obstante, el concejal Julio González, uno de los líderes de la revocatoria, manifestó que ante la irregularidad que consideran rodea la decisión de la Registraduría en noviembre 22, mantendrán el tema vigente, así sea solo para que el alcalde Quintero tenga claro hasta el último día de su mandato que “en la ciudad de Medellín no lo quieren y que no van a votar por sus candidatos en las elecciones del próximo octubre”.