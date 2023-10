Medellín sigue conmocionada con la renuncia de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín, en un hecho histórico, pues es el primer alcalde elegido por voto popular que renuncia a su cargo.

Todo esto para hacerle campaña política en las elecciones regionales a Juan Carlos Upegui, por el partido Independientes, para lo que resta hasta el 29 de octubre, día de las votaciones.

Además, también se va a hacer campaña con los más de 2.000 candidatos a los que les ha dado aval en el país. Se rumora que tal vez el verdadero propósito, porque tendrá en cada lugar una tarima a la cual subirse para darse a conocer, es iniciar su campaña a la Presidencia en 2026.

Precisamente, de los candidatos para liderar la ciudad desde la Alcaldía de Medellín en el período 2024 - 2027, varios de ellos reaccionaron públicamente ante su decisión de dejar a un lado la ciudad para dedicarse a la campaña política, la cual catalogan como una “decisión irresponsable”, mientras que otros festejan que “la pesadilla haya cesado”.

En entrevista con el Caracol Televisión, varios de ellos se pronunciaron sobre la decisión del exalcalde Quintero. La candidata María Paulina Aguinaga se refirió a su decisión como irrespetuosa con la ciudadanía.

“Es una falta de respeto con la ciudad. Medellín necesita alcalde y no que Federico Gutiérrez y Daniel Quintero la utilicen para reencauchar o lanzar fallidas candidaturas presidenciales. Medellín no puede seguir en esta polarización. Mi candidatura no tiembla ante la renuncia de Daniel Quintero para aspirar en cuerpo ajeno”, reiteró.

Por su parte, el candidato Rodolfo Andrés Correa, por el partido Colombia Renaciente, celebró la partida de Quintero.