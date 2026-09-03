La Serpiente, el ambicioso plan que busca revitalizar la Avenida La Playa en Medellín

Al igual que Las Ramblas en Barcelona, la Quinta Avenida de Nueva York o la Primero de Mayo en Buenos Aires, Medellín proyecta transformar la Avenida La Playa en uno de sus más importantes corredores lineales de consumo y cultura a cielo abierto. Bajo el nombre de La Serpiente, este proyecto de transformación urbana y social busca rescatar un eje patrimonial e histórico que, tras décadas de esplendor, cayó en un estado de deterioro y abandono.
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La iniciativa, liderada por la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP) de Medellín en alianza con la Fundación Universitaria Bellas Artes y más de 20 instituciones aliadas, pretende devolverle el dinamismo económico, social y ambiental a la Comuna 10, La Candelaria.