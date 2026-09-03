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La Serpiente, el ambicioso plan que busca revitalizar la Avenida La Playa en Medellín

Se trata de un proyecto de renovación urbana y activación económica liderado por la Sociedad de Mejoras Públicas, que pretende fortalecer el corredor de la Avenida La Playa.

  • El proyecto La Serpiente busca transformar la Avenida La Playa en uno de los más importantes corredores lineales de consumo y cultura a cielo abierto. FOTO: Camilo Suárez
    El proyecto La Serpiente busca transformar la Avenida La Playa en uno de los más importantes corredores lineales de consumo y cultura a cielo abierto. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 3 horas
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Al igual que Las Ramblas en Barcelona, la Quinta Avenida de Nueva York o la Primero de Mayo en Buenos Aires, Medellín proyecta transformar la Avenida La Playa en uno de sus más importantes corredores lineales de consumo y cultura a cielo abierto. Bajo el nombre de La Serpiente, este proyecto de transformación urbana y social busca rescatar un eje patrimonial e histórico que, tras décadas de esplendor, cayó en un estado de deterioro y abandono.

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La iniciativa, liderada por la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP) de Medellín en alianza con la Fundación Universitaria Bellas Artes y más de 20 instituciones aliadas, pretende devolverle el dinamismo económico, social y ambiental a la Comuna 10, La Candelaria.

El nombre de este plan cívico no es casual. Evoca la sinuosa silueta de La Playa, pero además rinde homenaje a la cultura indígena Tayrona, para la cual la serpiente simboliza la “renovación”. El proyecto nació originalmente como una propuesta conmemorativa de los 15 años de Bellas Artes, presentándose como una alternativa de intervención integral ante problemáticas críticas de la zona como las basuras, el ruido y la pérdida de la memoria y el sentido patrimonial de este eje fundacional.

Para materializar esta transformación, el trazado de La Serpiente contempla una intervención integral dividida en etapas y fases delimitadas. La fase 1 del plan comprende el tramo desde el Museo Casa de la Memoria hasta la Plazuela Zea. De manera más detallada, este recorrido inicial se subdivide en cuatro etapas estratégicas de intervención: la etapa 1 va desde el Museo Casa de la Memoria hasta el Palacio de Bellas Artes, una fase marcadamente cultural, impactada por teatros y entidades culturales; la etapa 2, desde el Palacio de Bellas Artes hasta la Avenida Oriental, caracterizada por un uso de suelo mixto, comercial y residencial.

InfogrÃ¡fico
La Serpiente, el ambicioso plan que busca revitalizar la Avenida La Playa en Medellín

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La etapa 3 arranca en la Avenida Oriental y termina en la Carrera Junín, una fase enfocada principalmente en el entretenimiento, la moda y el desarrollo de cafés. Y la etapa 4 que comienza en la Avenida Primero de Mayo hasta la Plazuela Zea, catalogada como una fase patrimonial, cultural, turística y económica.

Adicionalmente, las proyecciones a largo plazo plantean una fase 2, que irá desde el Museo de Antioquia hasta el Parque de las Luces, y una fase 3, que se extenderá desde el Parque de las Luces hasta Parques del Río, abarcando de este modo todo el corazón de la ciudad.

¿Cómo cambiará La Playa con el proyecto?

La transformación de la avenida no se limita a la infraestructura física. La Serpiente se divide en ejes clave, entre los que destacan la Serpiente Verde —enfocada en la sostenibilidad ambiental—, la Serpiente Cre-Activa —que promueve la creación artística y la identidad cultural—, Habitar la Serpiente —que busca promover la vivienda mixta digna y la seguridad— y la Serpiente Participativa, abierta al diálogo cívico.

Entre las primeras acciones ejecutadas figuran un diagnóstico de su arbolado urbano, el cual identificó 29 árboles patrimoniales pertenecientes a 15 especies en el recorrido. Con aportes y voluntades en marcha, esta serpiente de renovación urbana promete reconciliar finalmente a la capital antioqueña con su origen histórico.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es La Serpiente en Medellín y dónde queda?
La Serpiente es un proyecto de renovación urbana y activación económica que busca recuperar la Avenida La Playa, en el Centro de Medellín. Su primera fase contempla el corredor entre el Museo Casa de la Memoria y la Plazuela Zea
¿Qué busca transformar el proyecto La Serpiente en Medellín?
El proyecto busca recuperar La Playa en dimensiones ambientales, patrimoniales, culturales, urbanísticas y comerciales, mediante acciones de investigación, creación, participación y activación económica. La iniciativa también pretende fortalecer su uso turístico y cultural.
¿Qué lugares de Medellín incluye el proyecto La Serpiente?
La primera fase comprende el eje entre el Museo Casa de la Memoria y la Plazuela Zea. El proyecto contempla además fases futuras hacia el Museo de Antioquia, el Parque de las Luces y Parques del Río. Estas ampliaciones corresponden a proyecciones de largo plazo.

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