“Ahí descansan nuestros seres queridos y merecen un sitio digno, además que es un lugar santo. Sí, sabemos que es una labor dura y costosa. Pero, si nosotros como parroquia y feligresía no cuidamos lo santo, ¿quien lo hará entonces?” , acotó Ángel. Tire y afloje con historiadores La remodelación no ha estado exenta de polémicas. Según el párroco, a las habladurías de los chismosos que decían que el cementerio se iba a vender para hacer otras construcciones , también se sumó cierta reticencia de los historiadores y veedores de Itagüí por el grado de patrimonio del espacio. El 26 de septiembre de 2022 la Veeduría Territorial de Itagüí denunció ante la Alcaldía que las intervenciones hechas en el cementerio —que desde 2007 es declarado bien patrimonial— s e estaban haciendo sin autorización.

Y aunque el párroco demostró que había elevado la solicitud el 28 de septiembre, el 5 de octubre de 2022 las remodelación del templete y de la entrada fueron suspendidas.



Posteriormente, el 20 de octubre, la municipalidad informó a la veeduría que había dado los permisos para hacer las obras, las cuales siguen hasta hoy mientras que la Veeduría continúa en sus empeños por escalar el caso.



“Todos los trámites legales para la intervención del bien patrimonial se hicieron ante la alcaldía con el acompañamiento de ingenieros, arquitectos y expertos. Y todos se surtieron de forma satisfactoria”, se defendió el sacerdote.



Desde la parroquia de Itagüí recordaron que el cementerio sigue funcionando como habitualmente lo venía haciendo de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Los domingos se abre de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., de forma continua con la tradicional misa a las 10:00 a.m.