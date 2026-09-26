Reconstrucción en Antioquia ya llegó a 1 de cada 3 casas averiadas

A las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, la tierra también se sacudió con fuerza en el municipio de Caramanta. Durante cerca de dos minutos, la furia de la naturaleza sacó a cientos de habitantes de ese municipio del Suroeste antioqueño a las calles y movió como gelatina decenas de edificios. Pocos minutos después de lo ocurrido, los daños comenzaron a salir a la vista. Uno de los más afectados fue el cementerio municipal, cuyos muros se resquebrajaron y su techo colapsó parcialmente en la zona de los osarios.

Las grietas también se abrieron paso por las paredes de la parroquia de la Inmaculada Concepción y más gravemente en la parroquia Cristo Rey, ubicada en el corregimiento de Alegrías. Ese mismo día, las autoridades locales le madrugaron a construir un censo de afectados, que inicialmente arrojó un saldo de 160 casas averiadas, 7 colapsadas y 10 en riesgo inminente de colapso. La mayor parte de los afectados, sin certeza de su suerte ante una emergencia más grave en otras regiones del país —empezando por el limítrofe departamento de Caldas— se fueron a pasar la noche en casas de vecinos, amigos y familiares. Lea también: En video | Los daños que dejó en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década Con base en esa información, el municipio declaró la calamidad pública y se convirtió en el primero en acogerse a esa figura para no enfrentar solo una emergencia que lo desbordaba con creces. A finales de agosto pasado, y en medio de un esfuerzo de largo aliento en todos los rincones del departamento, Caramanta pasó de la angustia a la esperanza y se convirtió en el primer municipio antioqueño en recibir materiales para reparar 129 viviendas, en un esfuerzo que hoy llena de alivio a sus habitantes. Uno de esos ejemplos lo constituye Fanny Balvín, quien en medio del temblor vió como se dañó el techo de su casa y hace poco más de una semana pudo volver a dormir tranquila. “Quiero darle las gracias a la Alcaldía, al señor gobernador Andrés Julián Rendón y a Viva (Empresa de Vivienda de Antioquia) por la intervención y los arreglos que nos hicieron en mi casa. Aquí nos arreglaron la cubierta, que quedó en óptimas condiciones. Estoy muy contenta y feliz por los arreglos que nos hicieron, que fueron muy oportunos”, expresó. El caso de Fanny hace parte de un hito que alcanzó el departamento a mediados de este mes, cuando logró completar la entrega de más de 1.873 toneladas de materiales para la reconstrucción de los primeros 20 municipios golpeados por el sismo. Las entregas se están estructurando a través de una novedosa estrategia que incluye un banco de materiales virtual manejado por Viva, del que se despachan insumos a los municipios con más necesidades, los cuales a su vez se comprometen a buscar la mano de obra que hará posible la reconstrucción.

En el balance entregado el pasado 16 de septiembre, un total de 1.249 familias ya se habían visto beneficiadas por esta suma de esfuerzos.

La Gobernación de Antioquia está canalizando el envío de ladrillos y otros insumos a través de un banco de materiales. FOTO Camilo Suárez.

“Lo más importante es que los municipios están haciendo la tarea, con su mano de obra y el apoyo de las comunidades. Esperamos que desde las instancias municipales aceleren la entrega de materiales y la contratación de la mano de obra. Muchos municipios, sobre todo en el Suroeste, ya lo han logrado”, expresó entonces el gerente de Viva, Carlos Mario Zuluaga. Además de Caramanta, la lista de municipios beneficiados está compuesta por Abejorral, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Jardín, Salgar, Tarso, Hispania, Pueblorrico, Ebéjico, Valparaíso, Anzá, Sonsón, Armenia, Heliconia, Urrao, Betulia, Santa Rosa de Osos y San Luis. No obstante, el camino para atender a todos los afectados todavía se proyecta largo, ya que según los últimos balances del Dagran el saldo total de viviendas afectadas es de 8.812 afectadas, 190 de ellas con un colapso total. Todo eso sin contar las infraestructuras públicas averiadas, que incluyen 76 templos o espacios religiosos, 31 edificios de alcaldías, 33 hospitales y 150 equipamientos de todo tipo, entre los que se encuentran casas de la cultura, establecimientos comerciales, sedes de los bomberos, escenarios deportivos, estaciones de Policía, cementerios, bibliotecas, hoteles y cárceles. La reconstrucción será una de las tareas más arduas asociadas a un desastre natural de los últimos años en el departamento.

Así comenzó el plan

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuenta que el plan de reconstrucción para el departamento comenzó a formularse desde el primer momento de la emergencia, cuando el Dagran convocó a un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, en el que confluyeron múltiples entidades de la Gobernación, así como los alcaldes, organismos de socorro municipales y otras instituciones desplegadas en el departamento. Inicialmente, la máxima prioridad en Antioquia fue establecer los alcances del terremoto, para determinar en qué municipios la situación podía ser crítica y si era necesario desplegar grupos de búsqueda y rescate de personas. Lea también: Nuevo balance del terremoto en Antioquia: crece a 102 la cifra de municipios afectados Pese a que durante la emergencia una persona falleció en Támesis y en todo el departamento se registró un saldo de 33 heridos —siendo las subregiones del Suroeste y el Oriente las más golpeadas— la intensidad del movimiento telúrico fue menor en comparación con el resto del país. Al tener varios de los grupos más capacitados de Colombia y Latinoamérica —categorizados como Usar (Urban Search and Rescue)—, Antioquia envió de inmediato dos grupos de rescate al vecino departamento de Chocó y otro al Eje Cafetero, para salvar allí a personas que habían quedado atrapadas en estructuras colapsadas. Posteriormente, los grupos se redistribuyeron y dos se concentraron en Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto y en donde las labores de rescate implicaron más esfuerzos. Desde la región, múltiples entes también apoyaron a las ciudades más afectadas del Eje Cafetero enviando a ingenieros expertos en estructuras. Pese a que esa atención inicial concluyó con éxito, la tarea más compleja, tanto para el país como para Antioquia, será la reconstrucción. El gobernador Rendón retoma y explica que en medio de esas reuniones del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo se construyó un plan de acción para atender las zonas más afectadas y se tasaron las inversiones necesarias en un monto de $38.000 millones, dándole prioridad a las construcciones más críticas. “El plan de acción tiene foco principalmente en atender las viviendas afectadas, levantar las colapsadas, la infraestructura educativa afectada y equipos públicos. Por ejemplo, en escenarios deportivos, casas de cultura y también en equipamiento municipal de alcaldías locales, etcétera”, desglosa el mandatario seccional, anotando que el plan fue bautizado como “Antioquia se levanta”. Los planes de reconstrucción avanzan en varios frentes, que van desde el banco de materiales de Viva, una alianza con el sector privado, unas intervenciones que lidera el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) y otros proyectos que se estructuraron con el Gobierno Nacional, entre ellos el innovador modelo de la Reconstrucción por Impuestos o Rexi.

¿En qué consiste el banco de materiales?

Con Viva, Antioquia tiene una de sus entidades más potentes. Acumulando más de 25 años de funcionamiento, liderando la construcción de vivienda pública en todos los rincones del departamento, la entidad no solamente es experta en echarse al hombro iniciativas para construir casas, sino para hacer proyectos de mejoramiento.

Para agilizar y darle orden a los proyectos que lidera, Viva hace mucho tiempo creó un banco de materiales virtual, que además le permite a la entidad optimizar el uso de los recursos públicos. “El banco es un banco virtual de materiales. Funciona muy bien, le permite unos ahorros muy importantes a la Gobernación y a los municipios, porque funciona con débitos, saldos y créditos. Nosotros no incurrimos en el costo de bodegaje, sino que es algo que asume cada uno de los aliados proveedores de los distintos insumos que se requieren para la construcción de cualquier infraestructura, llámese vivienda, un acueducto, un alcantarillado o para lo que nos contrate una entidad que quiera contratar al banco de materiales”, explica el gobernador.

Arriba, así lucía la vivienda de Fanny Balvín, en el municipio de Caramanta, luego de que el terremoto le tumbara parte de su techo. Así quedó la casa, luego de ser una de las incluidas en el plan de reconstrucción, en el que ese municipio es uno de los primeros. FOTO Cortesía.

Rendón señala que la decisión de la Gobernación fue la de poner ese banco virtual de materiales al servicio de la atención de la emergencia, de tal forma que cuando un municipio alce la mano para emprender reconstrucciones, desde dicho banco se envíe al proveedor con un costo logístico mínimo. Aunque el gobernador aclara que el banco ya tenía un inventario importante cuando ocurrió el terremoto, acota que el mismo se ha logrado fortalecer y crecer gracias a las donaciones que ha hecho el sector privado para apoyar la reconstrucción. Buscando hacer más eficiente esa repartición de los materiales y también dinamizar la economía de cada uno de los municipios golpeados por la emergencia, el pacto fue que, mientras la Gobernación se encargaba de coordinar el envío de adobes, cemento, vigas, entre muchos otros, los gobiernos municipales se encargan de contratar y coordinar la mano de obra, en una división de tareas que ya ha dejado resultados positivos, según Rendón. Un balance construido por la Gobernación con corte al pasado 16 de septiembre, apuntaba a que ya se habían distribuido 1.873 toneladas de materiales en 20 municipios, presentándose casos de éxito como el de Caramanta, en donde muchas viviendas ya fueron reconstruidas. Además del banco de materiales, los esfuerzos se complementan por otras vías, como es el caso de una alianza sellada entre el Comité Departamental de Cafeteros, Corantioquia, Grupo Argos y Comfama, para la reconstrucción de 75 viviendas. Otra estrategia que empuja el sector privado en Antioquia es “Adopta un hogar”, nacida de una reunión que una semana después de la tragedia sostuvieron el Grupo Argos, el gerente de Viva, Proantioquia y la Federación de Cafeteros.

En medio de esos encuentros, la Fundación Argos, en alianza con el cantante de reguetón Nicky Jam, prometieron asumir la reconstrucción de todas las viviendas rurales ubicadas en poblados dispersos afectadas por la emergencia. A esa alianza se unieron también empresas como ABB, Fundación Santo Domingo, Itaú, Pintuco, Rotoplast, Toptec, Distracom, Haceb. Inicialmente se asumió la construcción, desde cero, de 45 casas. Este jueves, fue precisamente por cuenta de esa alianza que se logró el hito de entregar la primera vivienda en la vereda Alto de los Jaramillos de Ciudad Bolívar, de la que fue beneficiaria Luz Ofelia Romero, de 52 años. “Recibir esta nueva casa significa una ilusión y una esperanza muy grande. Nunca pensé que fuera a tener una casa tan hermosa. Yo estaba en Medellín cuando ocurrió el terremoto. Me llamó la hija y me dijo ‘mamá, se cayó la casa’. Ahí mismo me puse a llorar y cuando volví fue una tristeza total. Gracias a Dios, en menos de un mes yo ya veía la casa parada”, expresó Romero. Gracias a la experticia de los aliados que hacen parte de este proyecto, esta primera vivienda fue construida con tecnologías de punta como el sistema steel framing, en la que la mampostería tradicional de ladrillo y concreto es reemplazada por estructuras modulares de acero galvanizado, que no solo permiten entregar más rápido las casas, sino garantizar su resistencia y durabilidad. “El sector privado es un aliado muy potente”, anota Rendón, resaltando el caso de esta vivienda de Ciudad Bolívar y también otra en Chocó entregadas por Argos. “Las familias y empresas se vincularon a la Teletón de Antioquia ‘Colombia se levanta’ con más de $6.000 millones. Entonces, todo eso se ha canalizado a través de una corporación tan potente como Presentes, para que ellos hagan atención aquí donde se requiere”, complementó. Otro capítulo especial que se ha desarrollado de la mano con el sector privado es el innovador modelo de la Reconstrucción por Impuestos (Rexi), idea nacida desde Proantioquia y una red de líderes del sector privado, que fue transmitida luego por la Gobernación al Gobierno Nacional en una reunión realizada el pasado 19 de agosto. Esta iniciativa, que ya fue adoptada en los decretos de emergencia económica, le va a permitir al sector privado aportar $10 billones en obras, de los aproximadamente $28 billones que se calcula valdrá la reconstrucción en el país. Regresando a los $38.000 millones en inversiones, el gobernador señaló que por el tema de materiales, aproximadamente $11.000 millones corresponden a Viva; para atender a cerca de 500 instituciones educativas que sufrieron por la emergencia hay otra partida de $16.000 millones; $4.000 millones serán para la reparación de hospitales y otros $4.000 serán para el ICPA, para atender construcciones patrimoniales. Aunque el saldo da cuenta de 8.812 casas afectadas, todos estos esfuerzos ya han permitido llegar al 30% siete semanas después del terremoto.

Antioquia propuso una idea para el país

La propuesta de trasladar el modelo de las Obras por Impuestos a la reconstrucción en todo el país nació en Antioquia, que se mantiene como el departamento que más adelanta proyectos con ese primer modelo. Vale recordar que en las Obras por Impuestos —modelo nacido en 2016 para llegar a los municipios más golpeados por el conflicto— los contribuyentes pueden liderar proyectos que posteriormente son descontados de su impuesto de renta. En 2026, Antioquia formuló 27 proyectos por $336.792 millones, el triple de Valle del Cauca, departamento que ocupa el segundo lugar. Con los decretos de emergencia económica, la Nación dio vía libre para que las empresas también adelante proyectos que puedan descontarse de sus impuestos para ayudar a la reconstrucción y contempló un cupo de $10 billones, que será clave para un gran esfuerzo nacional que valdrá al menos $28 billones. Bloque de Preguntas y Respuestas