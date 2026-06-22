Ofrecen $50 millones por responsables del homicidio de la “Concejala 14”, la lideresa de Santa Bárbara, Antioquia

La indignación por la muerte de Mónica Eugenia Sánchez Román, de 54 años, el pasado fin de semana en el municipio de Santa Bárbara, Suroeste antioqueño, llevó a las autoridades a ofrecer recompensa por los responsables de este crimen.
Desde la Gobernación de Antioquia anunciaron que entregarán 50 millones de pesos por quienes suministren información sobre quienes perpetraron este crimen en la tarde del pasado viernes en el barrio Los Almendros, de esta localidad ubicada a 52 kilómetros de Medellín (1 hora y 30 minutos por carretera).