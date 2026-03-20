Paro minero: quemaron una embarcación y negociaciones para levantarlo no llegan a buen puerto

El paro minero que se desarrolla desde el pasado lunes en el Bajo Cauca antioqueño continúa pese a que desde este jueves comenzaron las negociaciones con el Gobierno Nacional. Ante esto, continúan los bloqueos y hasta quemaron una embarcación de la compañía Mineros S.A.
En cuanto a la conflagración, sobre la tarde de este jueves un grupo de manifestantes se acercó a esta embarcación en el municipio de Caucasia y le prendieron fuego, situación que fue repudiada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.