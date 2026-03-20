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Paro minero: quemaron una embarcación y negociaciones para levantarlo no llegan a buen puerto

Esta manifestación llega al quinto día y desde este jueves comenzaron las negociaciones de los mineros con el Gobierno Nacional. Hoy habrá más diálogos.

  • Así quedó una embarcación de la empresa Mineros S.A. que fue quemada por parte de los manifestantes del paro minero en el municipio de Caucasia. FOTO: CORTESÍA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
    Así quedó una embarcación de la empresa Mineros S.A. que fue quemada por parte de los manifestantes del paro minero en el municipio de Caucasia. FOTO: CORTESÍA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
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El paro minero que se desarrolla desde el pasado lunes en el Bajo Cauca antioqueño continúa pese a que desde este jueves comenzaron las negociaciones con el Gobierno Nacional. Ante esto, continúan los bloqueos y hasta quemaron una embarcación de la compañía Mineros S.A.

En cuanto a la conflagración, sobre la tarde de este jueves un grupo de manifestantes se acercó a esta embarcación en el municipio de Caucasia y le prendieron fuego, situación que fue repudiada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

A través de sus redes sociales, el mandatario departamental envió un mensaje al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el que le expresaba: “No hay que esperar una tragedia para permitirle a la Fuerza Pública actuar. El diálogo con los manifestantes del paro minero no puede ser un cheque en blanco: están quemando embarcaciones de empresas de minería legal”.

Entérese: Paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y Córdoba: hay bloqueos en la vía a la Costa y toque de queda en Caucasia

Este hecho ocurrió de manera simultánea con la instalación de la primera mesa de negociaciones, en el que desde las 8:00 de la mañana de este jueves se comenzaron a discutir los puntos para buscar una salida a este paro, que afecta al Bajo Cauca antioqueño y al sur de Córdoba.

Sin embargo, en horas de la tarde se informó que los acuerdos no habían llegado a buen puerto y seguían en firme con los bloqueos y las manifestaciones. Pero la negociación continúa y desde las 8:00 de la mañana de este viernes siguen los diálogos en Caucasia.

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Entre las primeras propuestas de la negociación estaba que los manifestantes estaban dispuestos a abrir el paso en la vía a la Costa Atlántica a cambio de que mientras no se cerraran los acuerdos, no se permitiera trabajar a ninguna empresa minera de la zona.

Al no haber consenso, los manifestantes continuaron obstaculizando el paso de todos los vehículos por este corredor nacional y, en represalia, habrían quemado la embarcación en cuestión bajo el argumento que estarían ejerciendo labores de minería.

“Que todo el mundo transite como quiera aquí en el patio y en Puerto Libertador, pero las empresas no trabajan. Dijeron que no. Entonces, señores de la mesa, les pedimos tiempo para consultarlos con ustedes. Por eso les traemos varias propuestas; ustedes son los que deciden qué hacemos”, dijo uno de los manifestantes.

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