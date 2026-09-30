Se quemó un ícono turístico de Necoclí a pocas cuadras de la estación de bomberos

Un fuerte incendio destruyó en la madrugada de este miércoles 30 de septiembre el establecimiento Punta Palmera, uno de los sitios más emblemáticos y tradicionales de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

Según el reporte preliminar, la emergencia se presentó cerca de la medianoche. Los bomberos llegaron al lugar minutos después y trabajaron para controlar el fuego y evitar que se propagara a otros puntos del sector.

En la atención utilizaron un camión cisterna y cerca de cinco tramos de manguera, con apoyo de habitantes de la zona que acudieron a colaborar. Finalmente, la emergencia fue controlada por completo hacia las 3:10 a. m.

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Pese a esos esfuerzos, las llamas avanzaron rápidamente y consumieron por completo el lugar, reconocido punto turístico y de encuentro de habitantes y visitantes del municipio.

De acuerdo con el registro de la emergencia, el incendio afectó nueve cabañas, cuatro quioscos y un quiosco grande para eventos. Según los habitantes, la situación superó la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos y la Policía, que atendieron el hecho.

Uno de los aspectos que más inquietud genera es que el establecimiento queda a cuatro cuadras de la estación de bomberos y, aun así, tardaron varias horas en controlar el incendio.