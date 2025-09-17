Puma estaría atacando a todo el ganado en una vereda de Sonsón, Antioquia; autoridades piden no agredirlo

Varias especies bovinas han aparecido muertas en los últimos días en el municipio de Sonsón, Oriente antioqueño, y el caso lo están vinculando con la presencia de un puma, que estaría haciendo cacería de estos animales para su alimentación.
Esto viene ocurriendo en la vereda Roblaito A, a más de una hora del casco urbano de este municipio, cuando primero tuvieron conocimiento de la presencia de este felino y acto seguido comenzaron a aparecer paulatinamente vacas y otros animales muertos por estos ataques.