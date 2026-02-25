x

Este jueves se sabe si habrá cierre en Las Areneras de Amagá ¿Cómo se dirimirá el asunto?

Según lo definido, este jueves 26 de febrero se hará un plan de manejo temporal entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde para saber cómo se comportaría el cierre propuesto.

  Sector Las Areneras de Amagá, parte de la polémica en la zona. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Sector Las Areneras de Amagá, parte de la polémica en la zona. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Cristian Álvarez Balbín
Cristian Álvarez Balbín
hace 2 horas
bookmark

La reunión realizada este miércoles en el sector Las Areneras, en jurisdicción de Amagá, dejó definido cómo se dirimirá el asunto para poder avanzar en las obras del proyecto Pacífico 1.

En el encuentro participaron los alcaldes del Suroeste antioqueño, encabezados por el mandatario Wilser Darío Molina, de Amagá, así como delegados de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, directivos de Covipacífico y autoridades del departamento, quienes acordaron realizar una prueba piloto para medir el impacto real de la intervención en la vía.

Entérese: Ante autorización, alcalde de Amagá rechaza cierres en las Areneras y cuestiona propuesta de la ANI en Pacífico 1

Según lo definido, este jueves 26 de febrero se hará un plan de manejo temporal entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Durante ese tiempo se cerrará un solo carril y el paso vehicular se habilitará de manera alternada cada 15 minutos, primero en un sentido y luego en el otro.

La idea es evaluar en terreno si el tráfico fluye de manera controlada o si, por el contrario, se presentan represamientos que obliguen a replantear la estrategia.

El alcalde Molina explicó que tanto la ANI como Covipacífico han insistido en que el punto donde se ejecutarán las obras representa riesgos para una intervención nocturna, por lo que insisten en el cierre diurno alegando razones de seguridad.

Sin embargo, Molina también advirtió que, si la prueba genera congestión grave, se deberán buscar otras alternativas, e incluso contemplar la posibilidad de trabajar en horario nocturno para reducir el impacto durante el día.



Ante esta decisión, la ANI permanecerá en el territorio hasta este jueves con el fin de acompañar directamente la implementación de la medida y evaluar su funcionalidad y efectos sobre la movilidad en este corredor clave para la conexión del Suroeste con el Valle de Aburrá.

El cierre de Las Areneras ha estado rodeado de polémica desde que se anunció inicialmente una suspensión total del tránsito.

Vista aérea de la montaña a la que se le deben retirar 600.000 metros cúbicos de tierra para la realización de las obras. FOTO: Manuel Saldarriaga.
Vista aérea de la montaña a la que se le deben retirar 600.000 metros cúbicos de tierra para la realización de las obras. FOTO: Manuel Saldarriaga.

Alcaldes, transportadores y comerciantes manifestaron su preocupación por las afectaciones económicas y de movilidad que podría generar la medida.

Pese a que el cierre estaba autorizado y programado para iniciar este miércoles 25 de febrero, esa presión llevó a la mesa de diálogo que hoy deja como resultado esta prueba piloto, de la cual dependerán las decisiones definitivas para continuar las obras de Pacífico 1 sin paralizar la región.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Se suspenderá totalmente el tránsito?
No. Se habilitará un carril con circulación alternada para evitar un cierre total.
¿Por qué no trabajan en la noche?
La ANI y el concesionario argumentan riesgos de seguridad operativa en horario nocturno.
¿Qué es Pacífico 1?
Es un proyecto vial de cuarta generación que conecta el Suroeste antioqueño con el Valle de Aburrá y mejora la competitividad regional.


