Comercio y ciudadanos, los afectados en Rionegro por paro que ajusta 5 días

Han pasado cinco días desde que un sector de transportadores de Rionegro cesó sus actividades. Desde entonces, las calles del municipio han sufrido bloqueos y la gente se vio obligada a caminar hasta sus trabajos. Pese a los intentos de diálogo entre los protestantes y Rodrigo Hernández, el alcalde, no ha habido forma de llegar a un acuerdo. El paro continuará de manera indefinida y la gente, tal parece, seguirá pagando las consecuencias.

El origen del paro radica en la implementación del Sistema de Transporte Integrado de Rionegro (Sitirio), que comenzó a rodar el pasado 15 de noviembre. El inicio del nuevo medio de transporte ha sido traumático y ha estado rodeado de críticas por parte de ciudadanos y transportadores.

El cambio de las rutas, la escasa información y las deficiencias del pago con código QR son algunas de las quejas frecuentes. Para los transportadores, además, con Sitirio les están “expropiando las rutas”, algo que el alcalde Hernández ha negado enfáticamente.

Ahora bien, pasados cinco días, ha habido varios intentos de diálogo entre transportadores y la Alcaldía. El último de ellos se dio en la mañana de este viernes, 10 de diciembre. Rolfi Alzate, uno de los líderes de la protesta, le contó a EL COLOMBIANO que, pese a la buena voluntad de negociar, no se llegó a acuerdo alguno y se levantaron de la mesa: “El alcalde nos hizo una propuesta para que se cambiara la implementación de las rutas en las veredas, pero que en las urbanas continuara igual. No estamos de acuerdo. El sistema no debe seguir funcionando y, por eso, seguiremos en paro indefinido”.