Pros y contras del Área Metropolitana del Oriente que se vota en noviembre

El martes de la semana pasada empezó la campaña para las elecciones más importantes de la historia reciente en el departamento y para el Oriente antioqueño: el próximo 9 de noviembre se votará, en 8 municipios, la consulta que definirá si se crea, o no, la figura del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.
Para que eso ocurra, los habitantes de Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario y La Unión –donde habitan cerca de 500.000 personas– deberán votar por el sí que están promoviendo tanto la Gobernación de Antioquia como las alcaldías de cada uno de sus municipios; o por el no, que están impulsando 15 comités ciudadanos que se inscribieron ante la Registraduría. La idea inicial de la Gobernación era incluir también al municipio de Marinilla, pero el alcalde no le caminó al gobernador ni a la propuesta y se bajó del bus.
El argumento de la Gobernación ha sido que con esta figura de área metropolitana los ocho municipios podrán planificar su territorio de manera articulada, mejorar la seguridad, la prestación de servicios públicos y ordenar de forma armónica el desarrollo del Valle de San Nicolás. Los opositores, por su parte, temen un crecimiento urbano desmedido, una pérdida de autonomía de los municipios pequeños y una dependencia de los grandes.