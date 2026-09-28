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Guatapé celebra sus 215 años: encuentre acá la programación del 30 de septiembre al 4 de octubre

Habrá programación para todos los gustos. Paola Jara, los Gigantes del Vallenato y otros aristas participarán del certamen.

  • Imagen de referencia del municipio de Guatapé, co sus tradicionales zócalos. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Imagen de referencia del municipio de Guatapé, co sus tradicionales zócalos. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
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hace 56 minutos
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Guatapé conmemora sus 215 años de historia con sus sus Fiestas de los Zócalos 2026, que presenta una programación que reúne actividades culturales, deportivas, recreativas, comunitarias y musicales.

La programación del miércoles 30 de septiembre arranca a las 10:00 a.m. con el Desfile por la Identidad Guatapense, el cual tiene como punto de salida la sede secundaria de la IENSP.

Más tarde, a las 2:00 p.m., se llevará a cabo la integración lúdico-recreativa con los adultos mayores en el Centro Día Gerontológico, y la jornada cierra a las 7:00 p.m. con la Noche Comunitaria y la Rumba Aeróbica en el Parque principal.

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El jueves 1 de octubre las actividades comienzan muy temprano, a las 7:00 a.m., con el Spinning Fest en el Gimnasio Municipal. A las 8:00 a.m. se realiza la Gran Final Olimpiadas del Saber Pilarista en el Parque Principal, seguida a las 9:00 a.m. por la Asamblea Municipal de Juventud en el Parque Comfama La Culebra.

A las 10:00 a.m. se da apertura a la Feria de Emprendimiento “Hecho en Guatapé” en el parque principal.

En la tarde, a las 2:00 p.m., habrá una tarde lúdica, recreativa y cultural para la población con discapacidad. Se realizará en la piscina municipal.

A las 3:00 p.m. abre sus puertas el Lugar Mágico de Puertas Abiertas (para niños de 0 a 8 años) en el CDI Caritas Alegres, y a las 4:00 p.m. se realiza el Ciclo Paseo saliendo desde la unidad deportiva.

La agenda nocturna se traslada por completo al parque principal, iniciando a las 7:30 p.m. con un artista local, seguido por las presentaciones musicales de Maleja a las 8:00 p.m., El Charrito Negro a las 10:00 p.m. y el gran cierre a las 12:00 a.m. a cargo de Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato.

El viernes 2 de octubre arranca a las 9:00 a.m. nuevamente con la Feria de Emprendimiento “Hecho en Guatapé” en el Parque principal. A las 2:00 p.m. habrá otra integración lúdico-recreativa para los adultos mayores.

Los espectáculos musicales en el Parque Principal comienzan en la noche con Kate Triana a las 7:00 p.m., Tormenta a las 8:00 p.m., Fernando González y El Combo Qué Nota a las 10:00 p.m. y finaliza a las 12:00 a.m. con el Colectivo Bellakeo Society.

El sábado 3 de octubre, la jornada deportiva y comercial arranca a las 8:00 a.m. con el Torneo de baloncesto Maxi 40 en la placa auxiliar del Coliseo Municipal. A las 10:00 a.m. se abren de manera simultánea la Feria de Emprendimiento y Mercados Campesinos en el Parque Principal y el Boat Fest en el Embalse, específicamente en la Vereda Los Naranjos.

A las 3:00 p.m. se presenta el DJ Zatelithe “Caliente y Bailable” con un DJ set en el malecón y a las 4:00 p.m. se hará el Concierto Plancha Polifónica a cargo del Coro Polifónico de Rionegro en el Museo del Zócalo.

La noche en el Parque Principal se activa a las 7:30 p.m., con el dúo Yandar & Yostin a las 8:00 p.m., Las Voces Originales Adolescentes Orquesta a las 10:00 p.m. y concluye a las 12:00 a.m. con la presentación de Rafa Pérez.

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Finalmente, el domingo 4 de octubre comienza desde la madrugada, a las 6:00 a.m., con el 4to Nacional de Black Bass en el Embalse Peñol - Guatapé.

A las 8:00 a.m. se juegan en simultáneo la Guatapé Cup de fútbol en la cancha municipal y una nueva fecha del Torneo de baloncesto Maxi 40 en la placa auxiliar del Coliseo municipal.

De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. se disputa el Torneo Abierto de Ajedrez en el Museo del Zócalo, y a las 10:00 a.m. se reactiva la Feria de Emprendimiento “Hecho en Guatapé” en el Parque principal.

En la tarde, a las 3:00 p.m., se realiza la Experiencia Coctelera en la Plazoleta del Artesano.

Los actos centrales e institucionales inician a las 4:00 p.m. con la Eucaristía de acción de gracias por los 215 años de Guatapé en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, seguida a las 5:00 p.m. por el Acto conmemorativo 215 años de Guatapé en el Parque principal y a las 5:30 p.m. por la obra teatral “Los zócalos de don Chepe” en el mismo lugar.

A las 6:30 p.m. se lleva a cabo la Premiación del 4to Nacional de Black Bass. La celebración finaliza con música en el Parque principal a partir de las 7:30 p.m. con un artista local, un mano a mano entre Generación Guasca y Banda M.A. a las 8:00 p.m., la presentación de Paola Jara a las 10:00 p.m. y una batalla de DJS a las 12:00 a.m.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién cerrará la programación musical de los 215 años de Guatapé?
La celebración continuará en el Parque principal desde las 7:30 p. m. con un artista local. A las 8:00 p. m. se realizará un mano a mano entre Generación Guasca y Banda M.A.; posteriormente, a las 10:00 p. m., se presentará Paola Jara. La programación finalizará a las 12:00 a. m. con una Batalla de DJs.
¿Cuándo será la celebración oficial de los 215 años de Guatapé?
Los actos centrales del aniversario se realizarán el domingo 4 de octubre. A las 4:00 p. m. se celebrará la Eucaristía de acción de gracias por los 215 años de Guatapé en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. A las 5:00 p. m. tendrá lugar el Acto conmemorativo de los 215 años de Guatapé en el Parque principal. Media hora después, a las 5:30 p. m., se presentará en el mismo lugar la obra teatral “Los zócalos de don Chepe”.
¿Quiénes se presentarán en el Parque principal el sábado?
La programación musical del sábado comenzará a las 7:30 p. m. con un artista local. A las 8:00 p. m. se presentará el dúo Yandar & Yostin; a las 10:00 p. m., Las Voces Originales Adolescentes Orquesta.

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