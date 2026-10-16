Procuraduría formuló cargos a director y cinco funcionarios del Inpec por fiesta en cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por presuntas irregularidades en el ingreso y la salida de personas del Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad La Paz, en Itagüí. Entre ellos está el director encargado del establecimiento. Vale recordar que el 8 de abril de este año, una fiesta dentro de una cárcel fue la polémica nacional durante varios días. Una agrupación musical incluso entró a la cárcel y realizó una presentación. Según el ente de control, se habrían presentado omisiones en los registros y reportes de novedades sobre la entrada y salida de personas. La Procuraduría también verificó en qué circunstancias se permitió el ingreso y la permanencia de los visitantes. Entérese: Cabecillas de bandas se enrumbaron en cárcel de Itagüí; llevaron hasta a un reconocido cantante vallenato

¿A quiénes les formularon cargos?

El pliego cobija a tres tenientes: Fabián Leandro León Rodríguez, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Heyler Antonio Fracica Sarmiento, director (e) del establecimiento. También a un inspector jefe, Salvador del Cristo Jiménez Palencia, a un inspector, Eduardo Parra Ceballes, y a un dragoneante, Juan Diego Ospina Morales. Según la Procuraduría, las faltas se calificaron como gravísimas cometidas a título de dolo. Con esta decisión el proceso entra en etapa de juzgamiento, en la que los investigados podrán ejercer su derecho de defensa. La Procuraduría busca establecer si las omisiones constituyeron faltas disciplinarias y determinar las responsabilidades individuales.

Otros frentes del caso

Por los mismos hechos, la Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía para que investigue posibles conductas punibles de los tenientes Ciprián Díaz, Fracica Sarmiento y León Rodríguez. Además, abrió investigación disciplinaria contra Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao. Ambos habrían incurrido en irregularidades al rendir un informe en el que consignaron aparentes fallas en el sistema Sisipec 1 y en la red del Inpec para controlar el ingreso y salida de personas. El caso ya tenía dos confesiones. El 4 de agosto, los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David aceptaron ante la Procuraduría su responsabilidad por no hacer los registros reglamentarios. Se acogieron a la confesión, que podría darles una rebaja de hasta el 50% en la sanción, que puede ir de la suspensión e inhabilidad a la destitución. La Procuraduría espera que sus testimonios permitan identificar a otros responsables.

La fiesta del 8 de abril

Según se conoció, el 8 de abril, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., un grupo de cabecillas de bandas del Valle de Aburrá, que dialogaban con el Gobierno en el marco de la Paz Total, celebró en el pabellón de alta seguridad, con músicos, comida y licor, el cumpleaños de alias Pocho, el máximo cabecilla de la estructura criminal La Agonía. Entre los artistas estuvo el cantante vallenato Nelson Velásquez. El video lo difundió el concejal Andrés Tobón, y la exfiscal y concejal Claudia Carrasquilla denunció públicamente el hecho. Lea más: Procuraduría abre investigación por supuesto ingreso irregular de Nelson Velásquez a rumba de cabecillas en la cárcel de Itagüí

Nelson Velásquez durante el concierto en la cárcel de Itagüí. Foto: captura de videos

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