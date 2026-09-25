Luz recibió en Ciudad Bolívar una de las 1.000 casas reconstruidas tras el terremoto

Uno entre mil puede parecer una cifra menor, pero en esta ocasión representa un nuevo comienzo, alegría y la prueba de que la solidaridad organizada transforma vidas.

Se trata de Adopta Un Hogar, la iniciativa de la Fundación Argos y más de 7.000 aliados —incluido el artista Nicky Jam— que busca reconstruir cerca de 1.000 viviendas destruidas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el país. En contexto: Grupo Argos y Nicky Jam donarán $13.000 millones para reconstruir viviendas En Antioquia, el proyecto volverá a levantar 45 casas en los municipios de Andes y Ciudad Bolívar, en el Suroeste, la región más afectada por el sismo. La primera casa que Adopta Un Hogar entregó en Antioquia fue otorgada ayer jueves a la familia de Luz Ofelia Romero Jaramillo, en la vereda Alto de Los Jaramillo, en Ciudad Bolívar, en un evento al que llegaron las autoridades departamentales y municipales, muchos curiosos y hasta funcionarios del Ministerio de Vivienda. Ella, de 52 años, viuda y cabeza de hogar de tres de sus seis hijos, se dedica al cultivo y la recolección de café en su terruño de vista privilegiada.

“Fue muy duro”

Luego de mes y medio del terremoto que destruyó su vivienda, doña Luz volvió al sitio donde estaba su antigua casa, que tenía más de tres décadas a cuestas y que, en cuestión de segundos, quedó destruida. Pero ahora ya no había tristeza en sus ojos. En cambio, su semblante reflejaba la alegría de presenciar lo que ella calificó como un “milagro”: uno que tiene 60 metros cuadrados y tres habitaciones, completamente terminadas y dotadas. Lea también: Entregan la primera vivienda donada por Grupo Argos y Nicky Jam en Chocó para afectados por el terremoto

Así quedó la casa de doña Luz tras el sismo del pasado 10 de agosto. FOTO: Cortesía

“Yo no estaba el día del terremoto. Si hubiera estado, no estaría acá contándoles la historia”, recordó la mujer sobre lo ocurrido ese 10 de agosto. Ese día ella estaba en Medellín y regresó a su casa después del sismo, que ese día sacudió cafetales y platanales de manera atroz, pese a las advertencias de sus familiares. “Fue muy triste cuando fueron llegando mis hijos y ver esa devastación. ¡Y tantas cosas por el piso! Eso es muy duro”, narró. En su terreno de El Alto había estado durante años la casa que construyó su entonces esposo, fallecido hace 34 años. Él la levantó poco antes de casarse con doña Luz. Allí, a la fresca de los imponentes farallones, vivieron y crecieron sus hijos. Allí quedaron buena parte de sus recuerdos. Puede leer: La conmovedora historia de Stephany Echeverría, madre que perdió sus piernas en el terremoto: De la Espriella la visitó Volviendo al 10 de agosto, la noticia de que su vivienda había colapsado le fue llegando a cuenta gotas. Su madre vio lo ocurrido y avisó a una hermana; ella llamó a la hija de Luz y finalmente la noticia llegó hasta ella. Empecinada, y junto a sus hijos, llegó hasta el sitio donde un día antes quedaba su hogar.

Durante el trayecto hasta su vivienda, ella recordó que solo le pidió una cosa a Dios: “que si mi casa realmente se había caído, que Diosito me diera un nuevo hogar”, recordó.

El “milagro” de las redes

En la cabeza de doña Luz nunca estuvo el escenario de que la afición de uno de sus hijos por un cantante de reguetón sería la clave para volver a tener una vivienda. Juan Camilo Jaramillo Romero, su hijo quien también es seguidor del artista de reguetón Nicky Jam, conoció por redes sociales que el cantante se había comprometido de lleno y con importantes recursos con la reconstrucción de las casas de las familias afectadas por el terremoto, por medio de una publicación en redes. Era una publicación que hablaba de su resurgir en el género gracias a su visita a Medellín, pero que también hablaba del reencuentro con su madre. Esa última parte fue clave para darle pistas a Camilo. Por eso, el joven decidió escribirle un comentario en esta publicación en la que también narraba lo que había pasado con la casa de doña Luz. Eso sí, Juan admitió que lo hizo como quien no espera muchas esperanzas en la respuesta. Pero nunca se imaginó que aquella publicación tuviera consecuencias concretas. “En el mensaje le expliqué la situación que estábamos atravesando y le mostré cómo había quedado la casa. Y le dije: si usted me puede ayudar con mi mamá, yo se lo agradezco en el alma”, contó. Apenas unos días después empezó a obrarse el “milagro de las redes”. Juan Camilo recordó que recibió un mensaje de una persona que se identificó como representante del artista. La mujer le solicitó evidencias de la situación de la vivienda, a lo que él procedió. “Yo la verdad estaba muy incrédulo, porque una ayuda por redes... y tan rápido...”, recordó.

La cuestión es que, luego de ese primer vínculo, lo contactaron del Grupo Argos y luego de la Alcaldía de Ciudad Bolívar, confirmándole que era cierto que la casa de doña Luz iba a recibir una segunda oportunidad. En cuestión de días tras el sismo, doña Luz ya estaba siendo notificada de las obras para recuperar su vivienda y, en apenas 45 días, en los que estuvo siempre pendiente de todo, la mujer pudo volver a tener una casa que ahora adorna el Alto de Los Jaramillo. Aparte del artista y de la Fundación, Juan destacó el papel de Elizabeth Londoño, directora de la iniciativa Una Casa Para Mi, de Argos, quien ha sido uno de los principales enlaces en las tareas de recuperación de las viviendas. Puede leer: Más de 440 sismos en cuatro días: ¿por qué tiembla tanto en Chaparral? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “No nos están dando una casa, nos están dando una oportunidad de volver a vivir a mi mamá y a mi familia. Este es un lugar nuevo para la familia y para volver a crecer. De cero, sí, pero a crecer”, dijo él. Por su parte, Londoño detalló que solo en Ciudad Bolívar hay 18 familias de veredas alejadas que requieren reconstrucción total de sus casas. “Por allá nos toca llevar los materiales hasta a lomo de mula. Y lo hacemos con todo el compromiso porque, si no llegamos nosotros, ¿quién lo hará?”, apuntó ella.

¿Cómo es la nueva casa?

La vivienda de doña Luz hace parte de las 45 que se reconstruyen en Andes y Ciudad Bolívar con Adopta Un Hogar. El programa cuenta con aliados públicos y privados como ABB, la Fundación Santo Domingo, el banco Itaú, Pintuco, Rotoplast, Toptec, Haceb y la empresa de vivienda de Antioquia Viva. Hasta la empresa Distracom participa surtiendo de combustible a los vehículos que llevan material a las veredas.

Construcción de la nueva vivienda de doña Luz en el Alto de Los Jaramillo. FOTO: Cortesía.

La vivienda de doña Luz fue construida mediante el sistema steel framing, que utiliza perfiles livianos de acero galvanizado para levantar estructuras de manera industrializada. Este método sustituye la mampostería tradicional de ladrillo y concreto por componentes modulares de alta precisión, lo que permite optimizar los tiempos de construcción, pero conservando todas las comodidades de una vivienda tradicional. Lea también: Último balance del terremoto en Antioquia: 90 municipios afectados y 22 sedes de alcaldías con daños El presidente de Argos, Juan Esteban Calle, explicó que el propósito es reconstruir viviendas rurales teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada familia y de cada territorio. “La metodología de reconstrucción ha sido coconstruir y codiseñar partiendo de un respeto por la necesidad, cultura e idiosincrasia de cada familia”, explicó. La próxima casa que se reconstruirá en Antioquia por parte del programa se espera entregar en cerca de tres semanas, justamente en el Alto de Los Jaramillo. La beneficiaria será doña Olga, otra vecina que también quedó con su vivienda inhabitable.

Alianza para reconstruir

Según detalló el gobernador Julián Rendón en la entrega, tras el sismo, 8.000 viviendas en 109 municipios de Antioquia resultaron afectadas; 100 colapsaron. También se reportaron daños en infraestructura educativa y otros equipamientos.

Por su parte, la Federación de Cafeteros detalló que se estima que 1.056 viviendas cafeteras del país quedaron destruidas y otras 1.200 resultaron inhabitables, muchas, en Antioquia. Dato crítico de cara a la nueva cosecha cafetera. Ante este escenario, según Calle, para Adopta Un Hogar, Argos, Nicky Jam y los demás aliados tienen un fondo de unos $60.000 millones. Pero a esto hay que sumar la mano de obra y otros componentes de la reconstrucción que asumirán las alcaldías y otras empresas, por lo que el valor total del programa podría llegar a $100.000 millones. Rendón, por su parte, señaló que se han distribuido unas 2.000 toneladas de materiales y que 30 municipios han contratado mano de obra para avanzar en las reparaciones. Según dijo, cerca del 30 % de las familias afectadas ya han recibido atención. El llamado es que los alcaldes sigan reportando para poder seguir haciendo los despachos. Volviendo al Alto de Los Jaramillo, mientras recorría su nueva vivienda, doña Luz hablaba con sus hijos y nietos con una mezcla de gratitud y asombro. Le puede interesar: “Marea viva por el Chocó de mañana”: Juanes, James y Nicky Jam se unen con otras figuras por la reconstrucción de Chocó

Así quedó la nueva casa de doña Luz tras su reconstrucción. FOTO: Cortesía

“45 días después, me siento bendecida. Lo de hoy es algo grande, porque yo vi mi casa en el suelo y hoy verla parada otra vez... es todo un milagro. ¡Y en tan poquito tiempo! Yo espero que quienes están esperando por sus hogares no pierdan la fe, que eso será una realidad”. Lea también: Valor asegurado por siniestros tras el terremoto en Colombia asciende a $5,5 billones Aunque los recuerdos de la antigua vivienda permanecen, ahora doña Luz y su familia esperan llenarla con nuevas historias. “La otra casa tenía recuerdos, pero esta va a tener momentos bonitos. Vea que ya viene Navidad. Además, tener casa no es una riqueza, pero no tenerla es pobreza. Y más que lo material, es muy triste uno no tener un hogar a dónde llegar, a dónde decir: esto es mío”, comentó.

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