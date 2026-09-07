Así habría estafado a una joyería de Apartadó por $180 millones; fue capturado dos meses después

La Policía del Urabá dio detalles del reciente golpe que puso tras las rejas a un presunto estafador que a punta de argucias se había apoderado de joyas tasadas en casi $180 millones.

Según detalló la entidad policial, el hombre fue capturado en el municipio de Arboletes casi dos meses después de cometer sus fechorías.

De acuerdo a lo apuntado por la comandancia de la Policía Urabá, el capturado alquiló una camioneta de alta gama en Apartadó. Posteriormente, se dirigió a una prendería de este municipio y solicitó $180 millones en joyas de oro. Como prenda de garantía, dejó el vehículo que previamente había alquilado, presuntamente argumentando que era de él.

“Según la investigación, el capturado estaría relacionado con un hurto registrado en julio del año 2026, mediante la modalidad de estafa en una joyería donde fueron sustraídas varias joyas de oro, avaluadas en aproximadamente $180 millones”, detalló el Coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de Policía Urabá.

Varios días después, el dueño del automotor contactó al detenido para que devolviera la camioneta, que sería una Toyota TXL. Sin embargo, el hombre lo habría intentado “enredar” diciendo que se le habían robado. Ante la inusitada excusa, el propietario del vehículo instauró la denuncia correspondiente.

Con el paso del tiempo, la investigación avanzó. Finalmente, las autoridades ubicaron la camioneta, pero la hallaron empeñada en otra joyería del Urabá.

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Con ese dato, la Policía pudo identificar y ubicar al presunto responsable, haciendo efectiva la orden judicial en su contra.

El hombre ahora deberá responder por su responsabilidad en los presuntos delitos de hurto calificado y estafa. De otro lado, las autoridades investigan si el hombre defraudó a otras joyerías con el mismo cuento.

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