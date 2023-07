El municipio de Donmatías lleva medio siglo colonizando la ciudad de Boston ¿Cómo lo hizo?

No se trataba de un argumento totalmente descabellado, pero semejante conclusión no podía soportarse envistas y oídas. El asunto merecía un análisis serio.

Aunque, a decir verdad, cuando se trata de migración, los donmatieños eligen con cuidado sus palabras. Prefieren las buenas historias: el día en el que conocieron la nieve; de aquel que llegó en harapos a Boston arrastrando los pies después de atravesar el hueco durante semanas y en una hora en la estación Maverick consiguió techo, comida y los primeros 500 dólares para enviar a Donmatías; de las borracheras reconfortantes en todos esos rincones que montaron en East Boston para burlar la soledad y simular estar en casa; del demalas (o debuenas) que tras cinco intentos por el hueco logró hacer vida y cumplir el sueño americano de trabajar 16 horas diarias para enviarle plata a su familia.

Casi todas historias sin nombres completos, ni fechas exactas, costumbres que les dejaron décadas de esconderse de la ‘migra’ y de guardar solo para la familia algún que otro secreto o plan que es mejor que los vecinos no sepan, ni aquí ni allá.

También hablan pasito para responder el gran interrogante: ¿cómo empezó todo?, ¿cuál fue el origen que le permitió a un pueblito lechero del Norte de Antioquia colonizar una parte de Boston, Massachusetts, algo que medio siglo atrás solo se atrevieron a hacer los irlandeses?

***

William Aguirre, un periodista de la Universidad de Antioquia oriundo de Yarumal, demoró ocho años en conseguir un recorte de la revista Time que aún se lamenta de haber perdido en un trasteo.

William llegó junto con su esposa por primera vez a Boston a mediados de los 90 gracias a su suegro, quien arribó en la segunda ola migratoria desde Donmatías a mediados de los 80. El recorte que atesoraba fue publicado el 3 de marzo de 1967 y narró el desenlace de la revolución del párroco Abelardo Arias, un cura liberal que puso de cabezas el orden social de Donmatías; envalentonó a los campesinos y cargó contra los que bautizó “caciques”, los doce mandamases del pueblo a quienes no les gustó ni poquito que el cura fundara la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Donmatías (que con los años llegaría a ser de las más poderosas del país) y que acabó con el monopolio de los ricos que prestaban a usura a los campesinos para su labor agropecuaria.

El padre Abelardo creó uno de los primeros programas sociales del país, que benefició a 85 familias y se financió con fondos de la iglesia.

A inicios del 67 los conservadores y ricos del pueblo no aguantaron más y le pidieron al todopoderoso obispo Miguel Ángel Builes que sacara de la parroquia al cura revoltoso. Y Builes –quien gobernó cuarenta años la diócesis de Santa Rosa de Osos, se ufanaba de promulgar que “lo que Dios hizo desigual, el hombre no puede cambiarlo” y que azuzó como pocos la guerra bipartidista– no dudó en ordenar la salida de Arias.

Ahí fue cuando el cura puso en jaque la jerarquía eclesial; desconoció la orden y pidió directamente al Vaticano mantenerlo en el cargo. Cuando Builes mandó el reemplazo, los campesinos lo sacaron tallado con pistola y machete en mano. Así que el mundo puso sus ojos sobre el ignoto pueblo del Norte de Antioquia desde donde se desató una pugna que podía repercutir en la anquilosada jerarquía del clero.

La revista Time y el New York Times siguieron con detalle el asunto hasta que el Vaticano negó la solicitud del padre Arias y este aceptó la decisión dejando tras de sí un pueblo en revolución que, infectado por el espíritu bélico del país, degeneró en violencia.

Con el pueblo convertido en un polvorín, decenas de donmatieños consideraron por primera vez la posibilidad de salir de allí. En ese momento se alineó la otra circunstancia que sería determinante para desatar la migración.