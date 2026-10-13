Polizón murió aplastado por unos rollos de varillas que llevaba un camión en Itagüí

Un polizón, que había abordado un camión entre Barranquilla e Itagüí, murió aplastado por unos rollos de varillas de hierro que transportaba este vehículo. Se percataron de la muerte de esta persona cuando iban a descargar estos elementos en una bodega de este municipio del sur del Valle de Aburrá.
El caso se conoció sobre las 9:00 de la mañana de este martes, en la carrera 55B con la calle 72A, en el barrio Santa María, de Itagüí, y personal del Cuerpo de Bomberos de Itagüí procedió a atender el caso, moviendo los rollos para poder recuperar el cuerpo del peatón.