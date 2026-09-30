¿Le robaron la moto o el carro en Bello? Policía recuperó 126 vehículos hurtados

Si en las últimas semanas le robaron un carro o una moto, especialmente si ocurrió en Bello, vale la pena verificar con las autoridades. Los operativos de patrullaje y control adelantados en el municipio permitieron recuperar 126 automotores que estaban reportados como hurtados. Específicamente, fueron 31 vehículos y 95 motocicletas. El balance fue divulgado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, que trabaja de manera articulada con la Policía Nacional en labores de patrullaje, registro, control y verificación de antecedentes. Los resultados se concentran en barrios como Cabañas, París, Niquía, Santa Ana, La Gabriela, Obrero y Zamora. Entérese: Antioquia concentra el 18,5% de los robos de vehículos en Colombia, ¿cuáles son los carros preferidos por los ladrones? Los operativos también dejaron 14 capturas en flagrancia. Seis fueron capturados por hurto de motocicletas, cinco por receptación y tres por hurto a personas. El dato de la receptación es clave para las autoridades. Este delito, que consiste en recibir, ocultar o comercializar bienes de origen ilícito, es el eslabón que le da salida al robo. Según la Secretaría, los resultados no solo permiten devolverles a los ciudadanos sus bienes, sino también avanzar contra quienes ocultan y venden vehículos y motos de procedencia ilícita.

Así se recupera un vehículo

El teniente coronel José Fernando Mazo, comandante del Distrito 6 Norte de la Policía, explicó que la presencia de uniformados en los barrios permite detectar rápido los vehículos requeridos. Como ejemplo, contó que en Zamora una patrulla revisó una motocicleta en los sistemas de información y encontró que tenía un requerimiento por hurto. El vehículo fue recuperado y puesto a disposición de la autoridad competente. Según el oficial, estos resultados hacen parte de una estrategia permanente que combina prevención, reacción y recuperación, y que busca golpear toda la cadena: a quienes hurtan, pero también a quienes reciben, ocultan o comercializan lo robado. ”No solamente estamos recuperando los bienes de los ciudadanos, sino que estamos avanzando contra quienes participan en las diferentes etapas de esta cadena criminal, particularmente contra quienes hurtan, reciben, ocultan o comercializan vehículos y motocicletas de procedencia ilícita” afirmó el oficial. La Secretaría y la Policía anunciaron que mantendrán las acciones de vigilancia y control para prevenir el hurto de automotores y poner a disposición de la justicia a quienes participen en él.

Un problema que va más allá de Bello

El hurto de vehículos sigue siendo una de las mayores preocupaciones de seguridad en Colombia, y Antioquia está entre los departamentos más afectados. Un informe de la empresa de rastreo satelital Ituran, divulgado en octubre de 2025, señaló que Bogotá y sus alrededores, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca concentraron cerca del 70% de los robos de vehículos entre junio y agosto de ese año. Antioquia aportó el 18,5%, solo por detrás de la capital. En ese período la Policía reportó 2.194 hurtos de carros y 8.030 de motos en el país. El estudio, basado en la flota que la empresa monitorea, también derriba algunos mitos. La mayoría de los robos no ocurre de madrugada: el 38 % se registró entre el mediodía y las 6:00 p. m., y el 33,5% entre las 6:00 a. m. y el mediodía, cuando hay más movimiento en las calles. Además, el 27 % de los casos correspondió a abuso de confianza, es decir, personas cercanas o conocidas que se aprovechan del vínculo para llevarse el vehículo. Entérese: Se intentaron robar la alcancía de las limosnas de la Catedral Metropolitana, de Medellín: esto fue lo que pasó

Cifras a la baja, pero con alerta

Los datos más recientes muestran mejoras. Según un informe más reciente de Asopartes, el hurto de motocicletas en Antioquia cayó 49% en el primer trimestre del año frente al mismo período de 2025: pasó de 2.379 a 1.198 casos. En el área metropolitana de Medellín la reducción fue del 51%. El hurto de automóviles también bajó, aunque a menor ritmo: 23% en Antioquia (de 384 a 294 casos) y 15 % a nivel nacional. Aun así, el departamento sigue liderando el hurto de motocicletas en el país. Según el gremio, el mercado ilegal de autopartes es uno de los principales motores del delito, porque las piezas sin trazabilidad les dan salida a los vehículos robados. Su presidente, Carlos Andrés Pineda Osorio, advirtió que el reto es sostener la tendencia de disminución para que el delito no se reactive en las zonas de mayor incidencia.

Recomendaciones para los propietarios

El informe de Ituran también identifica errores frecuentes que aumentan el riesgo de hurto: Parquear en vía pública sin vigilancia. Dejar el vehículo en zonas sin cámaras ni control. Confiar en desconocidos que piden ayuda o un servicio. Depender solo de un GPS, sin otros dispositivos de seguridad. Continúe leyendo: Robo de motos en Antioquia cae 49% en 2026, pero el departamento sigue liderando el delito en Colombia

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