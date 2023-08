¿Juan Manuel Galán montó lista al Concejo de Bello con los Suárez Mira?

Ahora bien, volviendo a los Suárez Mira, en Bello sostienen que la alianza se tejió a través de los “puentes” tendidos por Hoyos entre el suarismo y Galán. Aunque en la lista reposan los nombres cercanos a este grupo político, Hoyos desmiente cualquier tipo de acuerdo con esta casa política. Dice, en conversación con este diario, que la decisión de constituir una lista en coalición vino del comité departamental, “porque no tenemos comités municipales”, y que aunque él conoció a detalle los nombres avalados por su partido, no puede responder por los nombres avalados por las demás colectividades.

“Yo no me he sentado a hacer pactos con Óscar Suárez Mira”, afirma Hoyos, luego de precisar que la coalición no es más que una movida de cálculo para evitar que la lista se hunda por falta de votos. Así las cosas, opina el analista y profesor Camilo Palacio, un partido de corto recorrido en la localidad como el Nuevo Liberalismo podría hacerse contar en la elección mientras oxigena las candidaturas de los cercanos al suarismo.

Lo cierto es que el revuelo generado por la lista no parece corresponderse con su solidez: analistas proyectan que de esta coalición podrían salir máximo dos concejales. Eso sí: la movida del Nuevo Liberalismo, más que por el Concejo, estaría orientada a llegar a la Alcaldía abrazando la candidatura de Néstor Restrepo Bonett —la apuesta del senador liberal John Jairo Roldán— y una figura con opciones de triunfo que hoy aglutina a varios sectores, incluida la casa Suárez Mira.

Pese a esto, Hoyos niega que el partido ya tenga candidato: “En estos momentos no hay candidato en Bello”, afirma.