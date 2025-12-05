Por fin: la Plaza de Mercado de Bello está lista y a la espera de dotación para entrar en servicio en enero próximo

Después de casi cinco años en los que iban y venían promesas ante una de las obras públicas más importantes de Bello, la renovada Plaza de Mercado, la alcaldía confirmó que ya está al 100%. Con una inversión cercana a los $33.000 millones por parte del municipio y la Gobernación de Antioquia, distribuidos en dos fases, por fin puede decirse que los comerciantes tendrán, de nuevo y mejorado a partir de enero, el espacio que una vez disfrutaron y tanto anhelaban. Gracias a la adición presupuestal aprobada en 2024 por el Concejo de Bello, que se firmó por $8.000 millones, fue que se destrabó la terminación de la obra. Eso permitió finalizar los trabajos de infraestructura y llevar a cabo las acciones complementarias de urbanismo alrededor de la plaza. Lo único que esperan para anunciar su apertura oficial, según la alcaldesa Lorena González, es una dotación departamental para los venteros que consta de neveras, enfriadores, vitrinas, extintores, camillas y la instalación de cámaras de seguridad y señalética. Esta llegaría en enero. Lea más: Video | Con balde en mano, vecino le “aguó” la tiradera de pólvora a dos irresponsables en Bello “Estamos en un proceso con la Gobernación para la dotación de la plaza: $2.198 millones pondrán ellos y nosotros $230 millones”, dijo. González dijo que querían que los comerciantes se incorporaran a la Plaza de Mercado este mismo mes, pero que fueron ellos quienes mejor decidieron esperar el inicio de 2026 para establecerse una vez reciban la dotación.

La renovada Plaza de Mercado de Bello, con su cancha sintética en la parte superior. FOTO Alcaldía de Bello.

La plaza tendrá 54 parqueaderos de motos, 49 para carros y 7 para bicicletas, además de 204 locales comerciales; 110 serán destinados para aquellos que una vez habitaron la antigua plaza, y los restantes para nuevos venteros. También se construyó una cancha sintética en el último piso y los espacios respectivos para restaurantes, vivero, ludoteca, entre otros.

La alcaldesa González dijo que la plaza estará administrada por Acopi, la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. “No queremos improvisar en ese sentido, y nos decantamos porque Acopi fuera la entidad encargada de la administración. Eso nos da tranquilidad y nos garantiza los mejores resultados”, dijo.

Los problemas de 5 años

La Plaza de Mercado es, sin duda, uno de los temas más coyunturales en el municipio de Bello. La antigua perduró más de 40 años y fue el sustento de miles de bellanitas que día tras día vendían allí sus productos frescos, sin embargo, y ante el habitual deterioro por el tiempo, la situación empezó a tornarse gris. El 3 de febrero de 2021, uno de los muros de la estructura se dejó venir al piso, impactando dos carros e hiriendo a dos personas. Desde ese momento se sembró el pánico en la comunidad, pero sobre todo en los comerciantes que trabajaban allí, puesto que las garantías no estaban dadas para que ellos pudieran hacer uso del espacio. Entérese: Grupo L, ¿el de la muerte en el Mundial de 2026? Estos son los equipos que lo componen A partir de ahí empezó la disputa. Por un lado, estaba la necesidad de los venteros, quienes fueron desalojados ante un inminente riesgo de colapso; y por el otro, la posición de la administración municipal, que no tuvo más alternativa que demoler la estructura. Como solución parcial, en mayo de ese año los venteros fueron reubicados en módulos temporales. Allí se establecieron a medias y continuaron su labor, pero lejos de ser lo mismo de antes. Fue después de casi 16 meses que, en septiembre de 2022, iniciaron las obras de la nueva Plaza de Mercado de Bello. En ese momento resurgió la esperanza de los más perjudicados al escuchar el anuncio, sin embargo, los tiempos establecidos para dejarla a punto se dilataron más de lo pensado.