Petro firmó la ampliación del José María, pero no dejó ni un peso: ¿y ahora?

A escasos días de dejar el poder, el gobierno del presidente Gustavo Petro dejó en firme el plan maestro para la construcción de la segunda pista del aeropuerto internacional de Medellín.
Pese a que desde finales del año pasado, la Aeronáutica Civil ya había presentado los resultados de ese importante ejercicio de planeación, fue apenas el martes cuando dejó en firme una resolución que lo adopta.
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A la par de ese anuncio, ayer también se conoció que el gobierno saliente expidió un documento Conpes en el que se fijaban inversiones en múltiples aeropuertos del país, pero en el que se quedaron por fuera aeropuertos concesionados, sin importar si necesitaban obras o no.
Esta última situación fue alertada por líderes políticos como el concejal Alejandro de Bedout, quien consideró que esa exclusión era un desaire al departamento. “Qué mejor despedida del gobierno de Gustavo Petro, dejando por fuera al aeropuerto José María Córdova del Conpes para los próximos años. El segundo aeropuerto más importante del país, que hoy está movilizando más de 14 millones de visitantes, sin segunda pista y, obviamente, sin segunda terminal”, dijo.