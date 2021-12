Las escenas tienen movimiento y por eso hay bailarines, pescadores y hasta un sepelio, del que en Venecia aseguran que representa la figura de un sacerdote de la localidad que falleció años atrás. No hay espacio del pesebre que no esté ocupado con alguna figura o escena de la cotidianidad.

“Íbamos a pasar diciembre en Jericó, pero como habíamos visto los videos del pesebre no quisimos perdernos de verlo en persona, y no me lo imaginaba tan grande y espectacular, una cosa es verlo en videos y otra estar acá, es una sensación llena de magia”, expresó Darío Ríos, sorprendido por el tamaño, el movimiento de las escenas y la similitud con la realidades que se representan en ellas.

Muy a tono con el mandatario estuvo Marta Liliana Alzate, una veneciana residente en Bogotá que decidió regresar a su pueblo este diciembre especialmente para no perderse el pesebre. “Es lo más espectacular que he visto, porque soy admiradora de este arte, conozco bastantes en muchas partes, cosas maravillosas, y ninguna es como esta”, dijo.

Hay que tener en cuenta que en 2020, por la pandemia del coronavirus, el pesebre no se instaló, lo que significó una gran tristeza para los venecianos y los admiradores que en los años anteriores no se perdieron de apreciarlo.

Tradición y costumbres

Según la historia, los pesebres nacieron en el siglo XIII en Greccio, Italia, con San Francisco de Asís, para representar la pobreza de Jesús, pero el del arquitecto Betancur contiene elementos diversos se diría que algunos poco relacionados con la religión.

Edison Ortega Trejos, párroco del Santuario de San José, señaló que no hay ninguna contradicción en este hecho de la combinación de escenas modernas con las de la Biblia. “Si bien el pesebre es una tradición de la iglesia (católica), este es costumbrista y me impacta, porque no hay labor diaria que no esté representada, y en esa pequeña historia que construimos diariamente dios se sumerge, esta ahí mostrando su acción, su cercanía y su presencia”, señaló el religioso y se extendió en elogios para el pesebre, que constituye un doble orgullo y en otro motivo para visitar su parroquia, declarada Santuario de San José el pasado 21 de noviembre por el papa Francisco .