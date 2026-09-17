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Nuevos reemplazos en el gabinete de Rendón: así queda la Oficina Privada y la Secretaría de Gobierno de Antioquia

La Gobernación de Antioquia confirmó dos nuevos nombramientos que llenan las vacantes dejadas por la salida de Lina Cuartas y el traslado de Luis Fernando Begué a la Fábrica de Licores. Son, en total, el sexto y séptimo movimiento en el gabinete del gobernador Andrés Julián Rendón en menos de dos meses.

  • El gabinete de la Gobernación de Antioquia de Andrés Julián Rendón lleva dos meses de movimiento en distintos despachos. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    El gabinete de la Gobernación de Antioquia de Andrés Julián Rendón lleva dos meses de movimiento en distintos despachos. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Gobernación de Antioquia informó sobre nuevos nombramientos en el gabinete del gobernador Andrés Julián Rendón, que completan una serie de reemplazos que ya suma siete cambios en las últimas semanas.

A la Oficina Privada llega Paula Andrea Polo Zuluaga, abogada especialista en Derecho Administrativo y graduada del Inalde en los programas de Liderazgo y Dirección Estratégica.

En su hoja de vida se destacan cargos como su participación en una Unidad de Trabajo Legislativa en el Congreso de la República, personera del municipio de La Unión, directora de Participación Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, funcionaria de la Unidad de Consolidación Territorial de la Presidencia de la República, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y de la Agencia de Renovación del Territorio.

También lideró la estrategia de Obras por Impuestos en la Fundación Oleoductos de Colombia y fue directora de Paz y Derechos Humanos y gerente de Relacionamiento de la Gobernación.

Entérese: Se agita el gabinete de la Gobernación de Antioquia: Rendón anunció cuatro reemplazos

Polo Zuluaga reemplaza a Lina Cuartas, quien presentó su renuncia el pasado 14 de septiembre. Cuartas, una de las funcionarias más cercanas al gobernador —llegó incluso a ejercer como gobernadora encargada durante una ausencia de Rendón a finales de 2025—, decidió dar un paso al costado para acompañar a su esposo, Alejandro Arbeláez, exgerente de la Sociedad Hidroituango, quien se perfila como precandidato a la Gobernación de Antioquia para las elecciones de 2027.

A la Secretaría de Gobierno llega María Patricia Giraldo, abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana y psicóloga de la Universidad Católica del Norte, con especialización en Derecho Administrativo y maestría en Gobierno. Giraldo tiene una trayectoria marcada por su paso como alcaldesa del municipio de San Carlos, en el Oriente antioqueño.

Antes de asumir esa alcaldía, había sido personera delegada de la Personería de Medellín, y más recientemente se desempeñó como secretaria de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, y como subsecretaria de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia.

Giraldo asume el cargo que dejó vacante Luis Fernando Begué, ingeniero químico de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Economía de la Universidad de los Andes, quien fue trasladado a la gerencia de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) tras la salida de Esteban Ramos Maya, quien habría renunciado a este cargo para aspirar al cargo de gobernador de Antioquia.

Una silla que se mueve desde julio

Estos dos nombramientos no son movimientos aislados: hacen parte de una recomposición del gabinete departamental que arrancó a mediados de este año. El primer gran revolcón ocurrió el 16 de julio, cuando Rendón le aceptó la renuncia a cuatro de sus colaboradores más cercanos:

En la Secretaría de Infraestructura, Horacio Gallón fue reemplazado por el ingeniero civil Sebastián Castaño Gómez, quien venía de ser subsecretario de Planeación, Proyectos Estratégicos y APP.

En el Departamento Administrativo de Planeación, Eugenio Prieto fue reemplazado por el contador público Luis Fernando Agudelo Henao, exdirector de Antioquia Cómo Vamos.

En la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), Rodrigo Hernández Alzate fue reemplazado por Carlos Mario Zuluaga Gómez, exdirector de Cornare y exalcalde de Granada.

En la Fábrica de Licores de Antioquia, la salida de Esteban Ramos Maya llevó, de manera provisional, al entonces secretario de Gobierno, Luis Fernando Begué —el mismo cargo que ahora asume Giraldo—.

A comienzos de septiembre se sumaron dos cambios más: en la Secretaría General, Manuel Naranjo fue reemplazado por la abogada Cristel Guisel Jaramillo Álvarez, quien se desempeñaba como directora Contractual de la Fábrica de Licores de Antioquia y secretaria general de Rentas; y en la Secretaría de Desarrollo Económico, Martha Patricia Correa fue reemplazada por el economista Camilo Tamayo Calle, quien entre 2024 y 2026 fue director de Internacionalización de la Gobernación.

El trasfondo político

Varios de los funcionarios salientes tienen en común algo más que la coincidencia de fechas: varios de ellos se perfilan como posibles candidatos a cargos de elección popular en los próximos períodos. Eugenio Prieto y Horacio Gallón buscarían ser candidatos a la Gobernación de Antioquia para el período 2028-2031; y Esteban Ramos definirá si buscará la Gobernación. A esa lista se suma ahora Alejandro Arbeláez, exgerente de la Sociedad Hidroituango y esposo de la saliente Lina Cuartas, como precandidato para las elecciones de 2027.

Con los nombramientos de Polo Zuluaga y Giraldo, la Gobernación de Antioquia completa así siete relevos en su gabinete en menos de dos meses, en un movimiento que distintos sectores políticos ya han comenzado a leer como parte de la carrera hacia las próximas contiendas electorales del departamento.

Lea más: Se mueven los gabinetes de Medellín y Antioquia: ¿Estrategia? ¿Cuentas de cobro?

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son las nuevas funcionarias nombradas en el gabinete de Antioquia?
En la Oficina Privada, estará Paula Andrea Polo Zuluaga, abogada especialista en Derecho Administrativo y exdirectora de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación. Y en la Secretaría de Gobierno, estará María Patricia Giraldo, abogada, psicóloga, exalcaldesa del municipio de San Carlos y exsubsecretaria de Seguridad, Justicia y Paz.
¿Cuántos cambios suma el gabinete de Andrés Julián Rendón desde julio?
Suma un total de siete relevos directivos: Infraestructura (Sebastián Castaño), Planeación (Luis Fernando Agudelo), VIVA (Carlos Mario Zuluaga), Secretaría General (Cristel Guisel Jaramillo), Desarrollo Económico (Camilo Tamayo), Oficina Privada (Paula Polo) y Gobierno (María Patricia Giraldo).
¿Cuál es el trasfondo político de las renuncias en la Gobernación?
Varias de las salidas responden al interés de los exfuncionarios de no quedar inhabilitados para las próximas contiendas electorales. Nombres como Eugenio Prieto, Horacio Gallón, Esteban Ramos y Alejandro Arbeláez se perfilan como posibles precandidatos a la Gobernación de Antioquia.

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