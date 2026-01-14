¿Se avecina paro camionero? Gremio advierte movilizaciones debido a aumento del 13% en costos operativos tras alza del salario mínimo

Un grave panorama enfrentan los camioneros en Antioquia debido al incremento del 13% en los costos operativos, esto, como consecuencia del alza en los peajes, el precio del diésel y el salario mínimo.

Así lo advirtió en diálogo con EL COLOMBIANO Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, quien aseguró que los gastos del sector están directamente ligados a decisiones del Gobierno Nacional, como lo son el ajuste del salario mínimo y el IPC, incrementos que comenzaron a regir este año y que tienen al gremio “de patas arriba”.

Le puede interesar: Tras alza del salario mínimo, SIC advierte sanciones por abusos de precios y activa vigilancia

Según explicó, la canasta de costos de un camionero incluye mantenimiento mecánico y eléctrico, hospedaje en carretera, lavado de vehículos y otros servicios que también han aumentado de precio, obligando a los transportadores a asumir los sobrecostos con su propio patrimonio.

“Los ingresos por prestar el servicio de transporte de carga no se han incrementado en los valores necesarios para contrarrestar todos estos gastos. Al contrario, los fletes han venido bajando. Supongamos que un camionero recibe un flete de $100, ese flete pasó a valer ya $90 pesos. Entonces, nos vemos abocados precisamente a mantener las alarmas encendidas”, señaló.

De acuerdo con Quiceno, los costos operativos del gremio se han incrementado sin que exista una regulación efectiva que proteja los ingresos de los camioneros.

A esta situación se suma el deterioro de la infraestructura vial, los cierres de carreteras, derrumbes y bloqueos, que según estos, los obligan a realizar desvíos, generando sobrecostos. El dirigente también cuestionó la existencia de cerca de 200 peajes en el país, muchos de ellos en vías que no ofrecen condiciones adecuadas.

Lea más: Petro anuncia proyecto de ley para obligar a futuros presidentes a decretar un salario mínimo vital, ¿es viable?

Frente a este panorama, el gremio no descarta un nuevo paro camionero, al considerar que las mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte no han producido soluciones de fondo y que los compromisos que se han planteado han quedado solo en el papel.

“Estamos en asamblea permanente desde agosto de 2024. Ha habido voluntad política en algunos escenarios, pero las soluciones no se reflejan en la realidad que viven los camioneros. Si no se llega a una solución real, eso puede desembocar fácilmente en situaciones como paros nacionales”, concluyó.

Finalmente, desde la Asociación de Transportadores de Carga hicieron una petición a la institucionalidad para que aborden la problemática del sector y no esperen a que se posicione un nuevo gobierno para enfrentar una crisis que, según advierten, podría agudizarse en los próximos meses.