“Vivo sola y no me di cuenta a tiempo de lo que pasaba. Al señor del lado sí se le entró el agua y si a mí me hubiera pasado lo mismo, solo lo habría visto cuando era muy tarde. De milagro me salvé”, apuntó.

Doña María, así como su nuera Geraldine, dijeron que hasta casi el medio día de ayer no habían recibido las ayudas que los organismos de socorro les habían prometido cuando las censaron. “Vinieron y tomaron fotos, nos preguntaron que si estamos bien y nos dijeron tal vez nos vayan a reubicar, pero hasta ahora nada en concreto y eso que en 2006 nos prometieron lo mismo”, apuntaron. Por fortuna, luego doña María recibió varios kits de aseo y alimentación así como colchonetas y frazadas.

Pese a todas las afugias, aún así doña María se alegra de que al menos ella y sus cinco familiares están bien de salud. “Hasta mis zapatos se los llevó el agua, pero a mi no me importa lo material, lo que me importa es que estamos bien. Así y todo, yo estoy feliz porque al menos la casa no se me vino encima. Lo material se recupera pero la salud y la vida no”, agregó entre sollozos.

¿Estaban avisados?

Para el líder comunal John Byron Muñetón, como la emergencia de Santa Rita el pasado 13 de julio, lo de Palo Blanco estaba avisado pero desatendido.

“Como líderes comunales, desde hace unos seis meses hemos solicitado al Dagrd que se atienda con urgencia lo que viene pasando por Palo Blanco, La Florida y El Vergel donde hay urbanismo casi que sobre las riveras de los ríos y una mala disposición de residuos. Pero (en la Alcaldía) nos dijeron que no hay plata por la Ley de Garantías para atender esto, ¿pero las elecciones no acabaron hace rato?”, se preguntó.