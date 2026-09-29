Fiscalía incautó una megahacienda de 1.083 hectáreas en Antioquia que era del capo Pacho Herrera

Murió hace 28 años, asesinado a balazos en la cárcel de Palmira, pero la fortuna de Hélmer Francisco Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, cuarto al mando del Cartel de Cali, todavía aparece escondida en rincones del país.
El más reciente hallazgo está en el Oriente antioqueño: la Fiscalía General de la Nación ocupó la hacienda La Porcelana, en el municipio de Sonsón, un predio de 1.083 hectáreas conformado por siete predios contiguos que habrían permanecido en manos de testaferros durante décadas.
Para dimensionar el tamaño del terreno: equivale a aproximadamente 1.400 canchas de fútbol profesional, o a casi la totalidad del área del municipio de Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá.
Pero la hacienda en Sonsón es solo una pieza de una operación más amplia. En total, la Fiscalía anunció la ocupación de 42 bienes —inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad— avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, ubicados en Bogotá, Cali, Jamundí, Tuluá y el mencionado en Sonsón. Las diligencias fueron realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional.
Entérese: Lujosas casas, oficinas y vehículos: estos son los bienes incautados a red de narcotráfico en Antioquia