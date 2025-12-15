Desmantelaron mina ilegal de $28.000 millones que pertenecería al Clan del Golfo en Antioquia

En una redada contra la minería ilegal, el Ejército capturó a 18 personas que trabajaban en una mina clandestina, presuntamente vinculada al Clan del Golfo. El operativo se desplegó en inmediaciones del río Pavón, en el municipio de Urrao, y estuvo a cargo de tropas del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada y de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. Le puede interesar: Una tonelada de coca por mes podía producir laboratorio desmantelado en el Oriente antioqueño Mientras se desplazaban por la vereda Agua Chiquita, los soldados fueron hostigados por hombres armados, que se presume pertenecían a la estructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Tras repeler el ataque y tomar el control de la zona, los uniformados intervinieron por lo menos 17 unidades de producción minera y lograron una importante incautación de maquinaria amarilla y todo tipo de insumos. Lea también: Uno de los estudios de tatuaje más grande y famoso de Medellín se incendió “Se inhabilitaron de ocho a nueve retroexcavadoras, 12 clasificadores, una draga, nueve plataformas metálicas, 24 motores, diez motobombas, ocho pipetas de nitrógeno, ocho pipetas de gas, 30.000 galones de diésel, 10.000 galones de gasolina, elementos utilizados para la extracción ilícita de oro que fortalecía la economía ilícita de esta estructura”, detalló el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada.

De igual forma, el general agregó que en medio de la acción se capturó a 18 personas en flagrancia, por estar presuntamente custodiando la maquinaria y participando de esa extracción ilícita de minerales. Siga leyendo: La plata que inyectarán para vías dinamizará la economía de las subregiones entre 2026 y 2027 Los cálculos de la Fuerza Pública apuntan a que la afectación económica para dicha mina ilegal, presuntamente asociada al Clan del Golfo, estaría tasada en más de $28.000 millones, considerando también los más de 4.500 gramos mensuales de oro que se presume se extraían en el complejo.

Además de estas afectaciones económicas, el Ejército también detectó una grave afectación ambiental en un área de 22 hectáreas. En ocho de ellas, la Fuerza Pública informó que halló el suelo removido, múltiples árboles deforestados y ecosistemas degradados. Según el Ejército, recuperar ese entorno podría ser una tarea de más de 30 años y llegaría a costar más de $2.000 millones.

