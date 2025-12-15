Desmantelaron mina ilegal de $28.000 millones que pertenecería al Clan del Golfo en Antioquia

En una redada contra la minería ilegal, el Ejército capturó a 18 personas que trabajaban en una mina clandestina, presuntamente vinculada al Clan del Golfo.
El operativo se desplegó en inmediaciones del río Pavón, en el municipio de Urrao, y estuvo a cargo de tropas del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada y de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.
Mientras se desplazaban por la vereda Agua Chiquita, los soldados fueron hostigados por hombres armados, que se presume pertenecían a la estructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.