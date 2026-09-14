Operativo contra el Clan del Golfo en Antioquia deja a alias Niche abatido, 3 capturados y 7 secuestrados rescatados

Un operativo de la Fuerza Pública contra estructuras criminales se desarrolló en Caucasia, Antioquia, durante acciones adelantadas por el Ejército Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, según informó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. El procedimiento dejó como resultado la muerte de alias Niche, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, tres capturados y el rescate de siete personas que, de acuerdo con las autoridades, permanecían secuestradas.

Alias Niche habría pertenecido durante cerca de siete años a esa organización criminal. Según el reporte oficial, tenía funciones relacionadas con la dirección de extorsiones, secuestros, homicidios y amenazas, además de acciones contra integrantes de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca. Los otros tres presuntos integrantes de la estructura fueron capturados durante la operación. Uno de ellos resultó herido en medio del procedimiento. Entre los elementos encontrados por las autoridades están 4 fusiles, 1 pistola, 873 cartuchos, 18 proveedores, equipos de comunicación y documentación relacionada con las finanzas de la organización criminal. El rescate de las siete personas fue uno de los resultados reportados por las autoridades en Caucasia. Según la información oficial, los ciudadanos permanecían bajo el poder de la estructura criminal.

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Operativos también se realizaron en Cauca y La Guajira

El Gobierno informó que las acciones contra organizaciones criminales también se extendieron a otros departamentos. En Popayán, Cauca, fueron capturados por orden judicial dos presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez. Durante ese procedimiento fueron incautadas armas y municiones, además de 13 celulares, una tableta y cinco millones de pesos en efectivo. En López de Micay, Cauca, las autoridades reportaron la destrucción de siete unidades de producción minera ilegal que, según el Gobierno, estaban vinculadas con esa misma estructura. En el lugar fueron encontrados 12 motores industriales y 2.750 galones de insumos líquidos. En Dibulla, La Guajira, tropas sostuvieron combates con integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en un procedimiento que terminó con la incautación de un mortero artesanal, 8 granadas de 40 milímetros, 13 artefactos explosivos, municiones, detonadores, equipos de comunicación y 2 antenas Starlink. El presidente señaló que las operaciones buscan afectar diferentes componentes de las organizaciones criminales, entre ellos sus estructuras de mando, armamento, comunicaciones, finanzas y actividades económicas ilegales. En su publicación en X, el mandatario destacó el resultado obtenido en Antioquia y señaló: “Lo más importante: en el lugar fueron rescatadas 7 personas que se encontraban secuestradas por esta estructura criminal”.

Las autoridades indicaron que las operaciones continuarán en diferentes regiones del país y estarán dirigidas contra integrantes de estas organizaciones, así como contra sus redes de apoyo, fuentes de financiación, comunicaciones y economías ilegales. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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