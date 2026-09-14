Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Operativo contra el Clan del Golfo en Antioquia deja a alias Niche abatido, 3 capturados y 7 secuestrados rescatados

Un operativo de la Fuerza Pública en Caucasia dejó un presunto cabecilla del Clan del Golfo muerto, tres capturados y siete personas liberadas. Las autoridades también reportaron incautaciones de armas, municiones y equipos de comunicación.

  • Alias Niche llevaba cerca de siete años en la organización y era señalado por varios delitos allí. FOTO: Tomado de X: @ABDELAESPRIELLA
    Alias Niche llevaba cerca de siete años en la organización y era señalado por varios delitos allí. FOTO: Tomado de X: @ABDELAESPRIELLA
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
bookmark

Un operativo de la Fuerza Pública contra estructuras criminales se desarrolló en Caucasia, Antioquia, durante acciones adelantadas por el Ejército Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, según informó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

El procedimiento dejó como resultado la muerte de alias Niche, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, tres capturados y el rescate de siete personas que, de acuerdo con las autoridades, permanecían secuestradas.

Alias Niche habría pertenecido durante cerca de siete años a esa organización criminal. Según el reporte oficial, tenía funciones relacionadas con la dirección de extorsiones, secuestros, homicidios y amenazas, además de acciones contra integrantes de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca.

Los otros tres presuntos integrantes de la estructura fueron capturados durante la operación. Uno de ellos resultó herido en medio del procedimiento.

Entre los elementos encontrados por las autoridades están 4 fusiles, 1 pistola, 873 cartuchos, 18 proveedores, equipos de comunicación y documentación relacionada con las finanzas de la organización criminal.

El rescate de las siete personas fue uno de los resultados reportados por las autoridades en Caucasia. Según la información oficial, los ciudadanos permanecían bajo el poder de la estructura criminal.

Lea más: Corruptos serían trasladados a cárceles sin privilegios y otros puntos clave de la alocución de De la Espriella

Operativos también se realizaron en Cauca y La Guajira

El Gobierno informó que las acciones contra organizaciones criminales también se extendieron a otros departamentos. En Popayán, Cauca, fueron capturados por orden judicial dos presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez.

Durante ese procedimiento fueron incautadas armas y municiones, además de 13 celulares, una tableta y cinco millones de pesos en efectivo.

En López de Micay, Cauca, las autoridades reportaron la destrucción de siete unidades de producción minera ilegal que, según el Gobierno, estaban vinculadas con esa misma estructura. En el lugar fueron encontrados 12 motores industriales y 2.750 galones de insumos líquidos.

En Dibulla, La Guajira, tropas sostuvieron combates con integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en un procedimiento que terminó con la incautación de un mortero artesanal, 8 granadas de 40 milímetros, 13 artefactos explosivos, municiones, detonadores, equipos de comunicación y 2 antenas Starlink.

El presidente señaló que las operaciones buscan afectar diferentes componentes de las organizaciones criminales, entre ellos sus estructuras de mando, armamento, comunicaciones, finanzas y actividades económicas ilegales.

En su publicación en X, el mandatario destacó el resultado obtenido en Antioquia y señaló:

“Lo más importante: en el lugar fueron rescatadas 7 personas que se encontraban secuestradas por esta estructura criminal”.

Las autoridades indicaron que las operaciones continuarán en diferentes regiones del país y estarán dirigidas contra integrantes de estas organizaciones, así como contra sus redes de apoyo, fuentes de financiación, comunicaciones y economías ilegales.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

1. ¿Quién era alias “Niche”, presunto cabecilla del Clan del Golfo abatido en Caucasia?
Alias “Niche” era señalado por las autoridades como cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo y llevaba cerca de siete años en esa organización.
2. ¿De qué delitos señalaban a alias “Niche” en el Bajo Cauca antioqueño?
Las autoridades lo señalaban de dirigir actividades relacionadas con extorsiones, secuestros, homicidios, amenazas y acciones contra integrantes de la Fuerza Pública.
3. ¿Cuántas personas fueron rescatadas durante el operativo en Caucasia?
Siete personas fueron rescatadas durante la operación. De acuerdo con el reporte oficial, permanecían secuestradas por integrantes del Clan del Golfo.
4. ¿Qué entidades participaron en el operativo contra el Clan del Golfo en Caucasia?
En la operación participaron el Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Temas recomendados

Secuestro
Grupos terroristas
Clan del Golfo
Arresto
Operativos
fuerzas armadas
muerte
Colombia
Antioquia
Caucasia
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos