Operativo contra el Clan del Golfo en Andes deja muerto a presunto jefe de sicarios

En medio de un operativo conjunto en la vereda La Meseta del municipio de Andes, se produjo la muerte de alias Perjuicio, señalado de ocupar un lugar clave dentro de una estructura criminal que tiene presencia en el Suroeste de Antioquia.
Este hombre, de acuerdo con labores de inteligencia militar y policial, hacía parte de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.
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Las autoridades lo ubicaban como un presunto jefe de sicarios de esa organización en el Suroeste antioqueño y, además, como uno de los hombres de confianza de alias Fredy Roca, señalado como cabecilla de la estructura.
Durante el procedimiento fue incautada un arma corta junto con munición, elementos que quedaron en poder de las autoridades.