¿Quiénes son los 19 cabecillas que busca la Operación Cazador en Antioquia?

El gobernador Andrés Julián Rendón anunció la creación de la Operación Cazador Antioquia (OCA), un grupo élite que buscará localizar, capturar y judicializar a 19 objetivos de alto valor pertenecientes al Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN y la estructura delincuencial El Mesa, poniéndole nombre y rostro a quienes considera los principales responsables de la violencia que afecta al departamento.
La propuesta contempla integrar capacidades del Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación en una sola estrategia para concentrar inteligencia, investigación judicial y operaciones militares contra quienes lideran esas organizaciones.
Según explicó el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán, el modelo combinaría labores preventivas y de control territorial con unidades de inteligencia y policía judicial que trabajarían directamente con fiscales para obtener órdenes de captura, allanamientos, interceptaciones y demás herramientas judiciales.
“Todo el componente de inteligencia permitirá identificar cómo se mueven estos cabecillas, dónde están y convertir esa información en operaciones contundentes”, explicó el funcionario.
Sobre esta noticia: Esta es la lista de cabecillas de Medellín a los que la Fiscalía les revocó la suspensión de capturas