Ni renuncia ni se aparta: Wilmar Mejía, delegado de Petro, seguirá asistiendo al Consejo Superior de la UdeA

Pese a la presión pública y a los reiterados llamados de profesores, la Asamblea de Antioquia y la Gobernación, Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y delegado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia (U. de A.), asistió este 2 de diciembre a una reunión del máximo órgano directivo y advirtió que seguirá integrando el mismo.

Al interior de esa institución de educación superior causó sorpresa este martes que Mejía estuviera conectado “con absoluta tranquilidad y sin pudor alguno” a una comisión financiera de dicho consejo, en la que habría asegurado tener previsto asistir también a una sesión del Consejo Superior programada para mañana.



Le puede interesar: Sube la presión sobre Wilmar Mejía: Consejo Académico de la U. de A. exige a Petro reemplazarlo tras escándalo

Su presencia se mantiene incluso después de que la Procuraduría General de la Nación ordenara su suspensión provisional del cargo, medida que, según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo dejaría impedido para ejercer funciones públicas, incluida su participación en el máximo órgano de dirección de la universidad.

La semana pasada, la Gobernación envió una carta al secretario general del Consejo Superior, David Hernández García, recordando que, según el artículo 30 del Acuerdo Superior 01 de 1994 y el artículo 217 del Código General Disciplinario, la suspensión provisional produce efectos inmediatos e impide a Mejía ejercer cualquier función pública, lo que impediría la participación del delegado del gobierno Petro en espacios de decisión.