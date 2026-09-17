Esta es la nueva sala de Urgencias Maternas del Hospital Marco Fidel Suárez que permitirá que nazcan más de 200 bebés al mes en Bello

El gobernador Andrés Julián Rendón entregó este jueves 17 de septiembre el nuevo servicio de Urgencias Maternas del Hospital Marco Fidel Suárez, en Bello. La obra tuvo una inversión total de 1.234 millones de pesos: 669 millones aportados por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y 565 millones por parte del propio hospital.

El nuevo espacio, de 239 metros cuadrados, cuenta con diez camillas-cunas y está dotado con tecnología de punta, que incluye sistemas de llamado de enfermería, aire acondicionado y sensores de movimiento.

El mandatario antioqueño señaló que con esta inversión del IDEA y del Hospital Marco Fidel, la nueva sala de urgencias maternas podrá atender no solo a habitantes de Bello, sino también a habitantes del norte del Valle de Aburrá, del Norte y el Nordeste de Antioquia. “Con esta tercera intervención que hacemos, ayudamos en la capacidad resolutiva de la institución y que los niños de Bello nazcan aquí”, señaló el mandatario antioqueño.

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Según explicó la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, la modernización de este espacio permitirá que las gestantes que lleguen al hospital con señales de parto o complicaciones reciban atención inmediata y especializada desde el primer minuto, eliminando los traslados hacia otras instituciones.

El gerente del Hospital Marco Fidel Suárez, Julián Felipe Pineda, detalló por su parte que, al articularse con el servicio de Atención del Parto —habilitado desde abril de 2024—, el nuevo espacio permitirá reducir los tiempos de respuesta ante emergencias obstétricas, optimizar la vigilancia continua de madres y recién nacidos, y facilitar una actuación más rápida y coordinada del personal médico.

”Gracias a la Gobernación de Antioquia, hemos realizado diferentes acciones que le han permitido impactar a toda la comunidad antioqueña, especialmente a las maternas”, afirmó, detallando las acciones cronológicamente: primero se dio la apertura del servicio de partos, luego se abrió la Unidad de la Mujer y la Familia, que brinda servicios de salud preventiva, materno-infantil, y actualmente se está realizando un abordaje para el crecimiento de las urgencias maternas, esperando que a futuro el Hospital tenga la posibilidad de contar con Urgencias Neonatales.

También agregó que estas acciones ya han permitido que nazcan entre 180 y 200 niños al mes en la institución, cifra que se ha venido duplicando: “Iniciamos hace casi dos años con 90 partos y ya lo estamos duplicando. Esto quiere decir que la comunidad se está acercando al Hospital Marco Fidel Suárez porque estamos prestando un muy buen servicio.”