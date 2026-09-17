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Esta es la nueva sala de Urgencias Maternas del Hospital Marco Fidel Suárez que permitirá que nazcan más de 200 bebés al mes en Bello

El gobernador Andrés Julián Rendón entregó este jueves las nuevas Urgencias Maternas del hospital, una obra de 1.234 millones de pesos financiada entre el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y la propia institución, que busca reducir los traslados y agilizar la atención de gestantes con complicaciones o en trabajo de parto.

  • La nueva infraestructura cuenta con diez camillas-cunas y está dotado con tecnología de punta, que incluye sistemas de llamado de enfermería. Foto: Gobernación de Antioquia.
    La nueva infraestructura cuenta con diez camillas-cunas y está dotado con tecnología de punta, que incluye sistemas de llamado de enfermería. Foto: Gobernación de Antioquia.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El gobernador Andrés Julián Rendón entregó este jueves 17 de septiembre el nuevo servicio de Urgencias Maternas del Hospital Marco Fidel Suárez, en Bello. La obra tuvo una inversión total de 1.234 millones de pesos: 669 millones aportados por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y 565 millones por parte del propio hospital.

El nuevo espacio, de 239 metros cuadrados, cuenta con diez camillas-cunas y está dotado con tecnología de punta, que incluye sistemas de llamado de enfermería, aire acondicionado y sensores de movimiento.

El mandatario antioqueño señaló que con esta inversión del IDEA y del Hospital Marco Fidel, la nueva sala de urgencias maternas podrá atender no solo a habitantes de Bello, sino también a habitantes del norte del Valle de Aburrá, del Norte y el Nordeste de Antioquia. “Con esta tercera intervención que hacemos, ayudamos en la capacidad resolutiva de la institución y que los niños de Bello nazcan aquí”, señaló el mandatario antioqueño.

Entérese: Más de 4.500 niños han recibido atención cardiovascular especializada gracias a una alianza en Medellín

Según explicó la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, la modernización de este espacio permitirá que las gestantes que lleguen al hospital con señales de parto o complicaciones reciban atención inmediata y especializada desde el primer minuto, eliminando los traslados hacia otras instituciones.

El gerente del Hospital Marco Fidel Suárez, Julián Felipe Pineda, detalló por su parte que, al articularse con el servicio de Atención del Parto —habilitado desde abril de 2024—, el nuevo espacio permitirá reducir los tiempos de respuesta ante emergencias obstétricas, optimizar la vigilancia continua de madres y recién nacidos, y facilitar una actuación más rápida y coordinada del personal médico.

”Gracias a la Gobernación de Antioquia, hemos realizado diferentes acciones que le han permitido impactar a toda la comunidad antioqueña, especialmente a las maternas”, afirmó, detallando las acciones cronológicamente: primero se dio la apertura del servicio de partos, luego se abrió la Unidad de la Mujer y la Familia, que brinda servicios de salud preventiva, materno-infantil, y actualmente se está realizando un abordaje para el crecimiento de las urgencias maternas, esperando que a futuro el Hospital tenga la posibilidad de contar con Urgencias Neonatales.

También agregó que estas acciones ya han permitido que nazcan entre 180 y 200 niños al mes en la institución, cifra que se ha venido duplicando: “Iniciamos hace casi dos años con 90 partos y ya lo estamos duplicando. Esto quiere decir que la comunidad se está acercando al Hospital Marco Fidel Suárez porque estamos prestando un muy buen servicio.”

Una intervención con recursos del IDEA

La gerente del IDEA, Catalina Gómez Toro, indicó que estas inversiones mejoran de forma significativa la atención a las gestantes no solo de Bello y el norte del Valle de Aburrá, sino también de las poblaciones del Norte y Nordeste antioqueño, que constituyen el área de influencia directa del hospital.

Según explicó, la dotación y las obras entregadas permitirán una atención más humanizada y oportuna para las madres gestantes y los recién nacidos.

El gobernador Rendón, por su parte, enmarcó esta entrega dentro de una apuesta más amplia del Gobierno departamental por fortalecer la infraestructura hospitalaria de Antioquia. “Cuando llegamos al gobierno detectamos que en Bello no estaban naciendo niños, y ya con esta tercera intervención se va acomodando y perfilando cada vez unas muy buenas instalaciones para las maternas, para los niños que nacen y para cualquier eventualidad de demanda de servicios especializados que estas poblaciones vayan a requerir”, afirmó.

Según el mandatario, el IDEA se ha caracterizado en esta administración por llevar desarrollo y crédito a distintos rincones del departamento: la entidad ha colocado cerca de un billón de pesos en créditos para fortalecer los planes de desarrollo de los municipios antioqueños, frente a un saldo de deuda que, según Rendón, no superaba los 600 millones de pesos con los entes territoriales al inicio de esta administración.

A la par de esa labor crediticia, el Instituto también ha impulsado, dentro de su responsabilidad social, la construcción y dotación de infraestructura hospitalaria, educativa y de centros de desarrollo infantil, apalancándose con recursos de fondos sociales de otras entidades, tanto públicas como privadas.

Lea más: ¿Qué pasa con Coosalud? 40 hospitales de Antioquia suspenderán atención no urgente a sus afiliados

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto se invirtió en las nuevas Urgencias Maternas del Hospital Marco Fidel Suárez?
La obra tuvo un costo total de $1.234 millones de pesos: $669 millones aportados por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y $565 millones financiados por el propio hospital.
¿Cómo ha evolucionado la atención de partos en esta institución?
Según el gerente del centro asistencial, Julián Felipe Pineda, la atención de nacimientos se ha duplicado: pasó de registrar cerca de 90 partos mensuales hace dos años a atender entre 180 y 200 nacimientos al mes tras la habilitación del servicio de partos, la Unidad de la Mujer y la Familia, y ahora la sala de Urgencias Maternas.

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