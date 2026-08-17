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Niño de 12 años murió ahogado en un charco del río El Castillito en San Rafael, Antioquia

El comandante de Bomberos reveló nuevos detalles del operativo de búsqueda que se extendió por dos horas y media. El niño era oriundo de Copacabana y viajaba con su familia.

  • Menor fallecido en el río El Castillito en San Rafael, Antioquia. Foto: cortesía Cuerpo de Bomberos San Rafael
    Menor fallecido en el río El Castillito en San Rafael, Antioquia. Foto: cortesía Cuerpo de Bomberos San Rafael
Camilo Andrés López C
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Un menor de 12 años, que viajaba desde el municipio de Copacabana, murió ahogado en la tarde del domingo 16 de agosto en el río El Castillito, en jurisdicción de San Rafael, en el Oriente antioqueño. El niño estaba de paseo en la zona con su familia cuando ocurrió el hecho, según confirmó el comandante de Bomberos que atendió la emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, el cuerpo del menor fue recuperado sin vida tras más de dos horas y media de búsqueda.

Según explicó el comandante de Bomberos en diálogo con Q’Hubo Medellín, hasta el momento la única información disponible sobre las circunstancias en que el menor entró al agua es del relato de un primo del niño que estaba jugando con él en el agua. De acuerdo con esa versión, el niño se encontraba cruzando de una orilla a otra cuando su primo dejó de verlo.

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En un primer momento, el primo pensó que el menor se había retirado hacia otro lugar para seguir jugando. Solo después de buscarlo sin resultado, la familia entendió que probablemente había caído al agua, lo que activó el llamado a los organismos de socorro.

El miembro del cuerpo de bomberos aclaró que esa es, por ahora, la única versión existente sobre lo ocurrido, y que no es posible determinar si se trató de un descuido u otra circunstancia, dado que ningún miembro de los organismos de emergencia se encontraba en el lugar en el momento exacto del hecho.

La emergencia fue atendida inicialmente por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael. Posteriormente, se sumaron a las labores unidades de Bomberos de El Peñol, que llegaron con equipo especializado de buceo para reforzar la búsqueda.

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Según relató el comandante, el operativo completo tuvo una duración aproximada de dos horas y media. Inicialmente, los organismos de socorro realizaron un barrido en la zona para descartar que el menor estuviera en algún otro punto cercano al lugar donde fue visto por última vez. Al no encontrar resultados, se dio paso a la intervención de los buzos, quienes realizaron la inmersión en el río hasta ubicar el cuerpo del niño.

Consultado sobre la frecuencia de este tipo de incidentes en el sector, el comandante señaló que los ahogamientos u otras emergencias asociadas a fuentes hídricas en esa zona específica son mínimos, y que se trata de casos aislados dentro del municipio.

El punto exacto donde ocurrió el hecho corresponde al río El Castillito, ubicado a aproximadamente 25 minutos del parque principal de San Rafael, es decir, cerca de la zona urbana del municipio.

Tras la tragedia, las autoridades locales reiteraron el llamado a la comunidad y a los visitantes para extremar las precauciones al ingresar a ríos, quebradas y otros cuerpos de agua, especialmente en temporada de paseos familiares, cuando este tipo de sitios recibe una mayor afluencia de personas, entre ellas menores de edad.

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¿De dónde era el niño de 12 años que falleció ahogado en San Rafael?
El menor era oriundo del municipio de Copacabana y se encontraba de paseo familiar en el Oriente antioqueño al momento de la tragedia.
¿En qué sector o cuerpo de agua específico ocurrió el ahogamiento del menor?
El hecho se registró en el río El Castillito, un sector ubicado a aproximadamente 25 minutos del parque principal y de la zona urbana del municipio de San Rafael.
¿Cómo ocurrió la desaparición del menor según la versión de los familiares?
De acuerdo con el relato del primo que jugaba con él, el menor intentaba cruzar de una orilla a otra del río cuando de repente dejó de verlo; inicialmente pensaron que se había ido a jugar a otro lado, pero tras buscarlo dedujeron que había caído al agua.

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