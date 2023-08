El número, aunque concuerda con la excesiva propaganda que se exhibe en el parque principal y los puntos neurálgicos de la ciudad, no desvirtúa la estela de polarización levantada hasta ahora por las candidaturas de Rivas, exsecretario de Salud de esta administración, y de la “Tola”. O mejor: en varios municipios, pese a la cifra abrumadora de candidatos, los pulsos parecen estar calcados: la casa Quintero-CD vs. la casa Ospina; y en otras localidades aparece la dupla conservadora del senador Mauricio Giraldo y el representante Luis Miguel López, los “marianos”, que dieron la sorpresa en las legislativas pasadas.

Dice que a Echavarría lo conoce de lejos y a los demás, prácticamente, ni los ha visto. “No somos cercanos a Petro ni a Quintero, nunca he tenido ningún relacionamiento con ellos (...). Son estrategias para hacernos oposición, no tenemos qué ver”.

“Todos contra Luis Pérez”, Rendón o Gómez y otros pulsos liberales

El más reciente debate por la Gobernación, que tuvo lugar en la Universidad Católica de Oriente, no dejó mayores secuelas en la región. O, bueno, sí, una misiva parece haber trascendido: “Todos contra Luis Pérez”. En esa movida, que cobra sentido según algunas encuestas que ubican a este como primero en el partidor por la Gobernación, vuelven a cobrar sentido algunas alianzas que aún no se concretan. Hablamos del fallido Pacto de Indiana, en especial de tres de sus integrantes que no descartan una futura coalición: Andrés Julián Rendón, Juan Diego Gómez y Eugenio Prieto. Si bien ninguno ha desistido de su aspiración, localmente ya se proyectan alianzas y se evidencian, a su paso, polémicos pulsos de partido. Hablamos en principio de Rendón y Gómez, quien también se cuenta entre los electores destacados de la región. Aunque el primero tiene el aval del Centro Democrático y el respaldo del expresidente Álvaro Uribe, el segundo se hizo al respaldo del Partido Conservador, colectividad que se quedó con dos alcaldías en la pasada elección y que hizo coalición con otras tres candidaturas que llegaron a alcaldías en la subregión. Aunque entre estos podría haber un pulso a escala departamental porque la fórmula “mariana” —integrada por el senador Giraldo y el representante López— aún no define a cuál de los dos apoyar, en Rionegro proyectan una alianza a la Alcaldía entre Rendón y Gómez. Ya dijimos que Jorge Rivas es el candidato de Rendón, mientras que Mauricio Rendón González, avalado por la Alianza Democrática Amplia, sería la apuesta inicial de Gómez. Allí no descartan que el segundo candidato adhiera a la carta del oficialismo en próximas negociaciones. Otro desertor del Pacto de Indiana que lidia con cuestionamientos en Rionegro es Prieto. Allí el Partido Liberal —colectividad que lo avaló formalmente a la Gobernación— apoya a Fernando Valencia Vallejo “Tola”, candidato que se enfrenta a Rivas, de la continuidad. Pues resulta que el pulso por las bases liberales, que a escala departamental comparten Prieto y Julián Bedoya, se replica aquí con la casa Quintero-CD. Fuentes políticas confirman que Daniel Arbeláez y Yeison Miranda, concejales liberales que suman juntos cerca de 5.000 votos, habían aterrizado primero en la campaña de Rivas. Aunque por disciplina deberían abstenerse de este respaldo, su capital electoral podría mantenerse en la campaña opuesta a su partido.