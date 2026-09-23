Murió uno de los pasajeros del accidente del bus que se volcó en Santa Fe de Antioquia

Jorge Eliazar Zapata David, de 60 años, murió en las últimas horas tras el volcamiento de un bus de la empresa Sotraurabá de este martes en la vía Santa Fe de Antioquia-Cañasgordas, en el Occidente antioqueño. La víctima tenía muerte cerebral desde el primer momento del siniestro. “Con profundo dolor lamentamos el accidente en el que perdió la vida uno de nuestros pasajeros. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, a quienes acompañamos desde el primer momento con apoyo humano, logístico y asistencial”, señalaron desde la empresa transportadora.

La muerte de Zapata David se produjo en la noche de este martes en el Hospital San Juan de Dios, de Santa Fe de Antioquia, donde llegó trasladado tras el accidente que ocurrió a las 11:00 de la mañana del martes en el kilómetro 110+200 de este corredor, en el sector La Chorquina, en jurisdicción de Santa Fe de Antioquia. Entérese: ¡Atención! Al menos 20 lesionados en accidente de bus en la vía Medellín-Puerto Berrío que se fue a un abismo

Según las autoridades y la propia empresa, por causas que aún no se han establecido, el conductor del bus perdió el control del vehículo, impactando contra un barranco y volcándose lateralmente. En un principio las autoridades atendieron a 18 personas lesionadas.

Todos fueron trasladados al centro asistencial de Santa Fe de Antioquia, pero 13 de ellos fueron dados de alta minutos después de la valoración médica correspondiente. A otros cinco, incluyendo la víctima, los dejaron hospitalizados. Le puede interesar: Operario de Emvarias murió arrollado por el camión recolector en el que trabajaba en San Cristóbal, Medellín “Tuvimos la necesidad de remitir a un paciente a un centro asistencial de mayor complejidad, mientras que los restantes los están atendiendo en Santa Fe de Antioquia”, explicó la secretaria de Salud departamental, Alma Johana Solano.

En ese proceso, tres de ellos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente para estabilizarlos y a dos posteriormente les dieron de alta tras los procedimientos. Otros dos pacientes se encuentran en estado crítico y uno de ellos fue trasladado a un centro asistencial de Medellín, mientras que otro está a la espera de la remisión. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El bus de la empresa Sotraurabá había salido en la madrugada de este martes desde Turbo, con dirección a Medellín, y cuando transitaba por el tramo entre Giraldo y Santa Fe de Antioquia se presentó el siniestro, que fue atendido por la concesión Devimar, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia y los bomberos de este municipio.

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