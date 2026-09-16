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Murió adolescente herido en la balacera en la Avenida Regional en un hospital de Envigado

El adolescente tenía dos heridas de arma de fuego originadas en medio del enfrentamiento con la Policía Metropolitana tras la persecución en medio del hurto de dos motos en el sur del Valle de Aburrá.

  • Juan José Zapata Penagos, de 17 años, falleció por cuenta de las heridas sufridas en la balacera que se presentó en la avenida Regional, en Envigado, tras el robo de dos motos. FOTOS: CORTESÍA
    Juan José Zapata Penagos, de 17 años, falleció por cuenta de las heridas sufridas en la balacera que se presentó en la avenida Regional, en Envigado, tras el robo de dos motos. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Juan José Zapata Penagos, de 17 años, falleció en la mañana de este miércoles en la Clínica Las Américas del Sur, de Envigado, donde fue trasladado desde este martes tras ser lesionado durante la balacera en la avenida Regional, entre Sabaneta y Envigado, durante una persecución policial.

La muerte de este menor se presentó sobre las 11:00 de la mañana en este centro asistencial, donde el adolescente estaba intubado por las dos heridas que sufrió en la espalda, en medio del tiroteo en el que se vieron implicados cinco uniformados.

De acuerdo con el reporte policial, Juan José habría participado en el robo de dos motocicletas junto con Brian Steven González Atehortua, de 23 años, en Sabaneta y el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín.

Al ser identificados tras el robo de una Yamaha SZR en el corregimiento de Medellín, las autoridades intentaron interceptarlos en las afueras del Centro Comercial Mayorca, en Sabaneta. Estos dos motorizados habrían reaccionado disparando contra los uniformados, lo que dio pie a una persecución y una balacera.

Entérese: Detalles de la balacera que obligó a cerrar la avenida Regional en Envigado: comenzó tras el robo de dos motocicletas

Cuando transitaban por las afueras del Centro Comercial Viva Envigado, uno de los uniformados impactó por la espalda a Juan José, quien cayó de la motocicleta en la que iba como pasajero. Gravemente herido, fue trasladado a la Clínica Las Américas del Sur, de Envigado, donde estuvo en estado crítico, en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hasta que se produjo su muerte.

Por su parte, Brian Steven fue capturado en la glorieta de La Aguacatala, cuando avanzaba en su escapatoria. Allí le incautaron la moto con la que habría participado en estos dos robos y en próximas horas se le harán las audiencias por los delitos de hurto calificado y agravado y por porte ilegal de armas de fuego.

Le puede interesar: Balacera en la Regional tras robo de motos: capturaron a un joven y aprehendieron a un menor herido

Estos dos jóvenes habrían sido captados desde los primeros minutos del martes recorriendo el sur del Valle de Aburrá, buscando motos parqueadas en la calle para hurtarlas mediante la modalidad de halado. Primero se llevaron una AKT NKD 125, la cual abandonaron al lado de una bodega de la avenida Regional.

Posteriormente, se habrían hurtado la Yamaha SZR en San Antonio de Prado, con la cual los sorprendieron los uniformados cuando los intentaron interceptar en las afueras del Centro Comercial Mayorca. Tras este retén, los presuntos delincuentes dejaron la moto robada abandonada y comenzaron el tiroteo para intentar fugarse.

Esta situación de orden público provocó que la movilidad en la avenida Regional se colapsara tanto en Envigado como en Sabaneta durante toda la mañana del martes. Incluso esto afectó la circulación en la variante a Caldas, que desemboca en este corredor, debido a los cierres que se debieron hacer mientras los investigadores judiciales hacían las labores para esclarecer el caso.

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Bloque de preguntas y respuestas

1. ¿De qué murió Juan José Zapata Penagos, el joven herido en la balacera de la avenida Regional?
Juan José Zapata Penagos, de 17 años, murió por las heridas que sufrió en la espalda durante la balacera ocurrida en medio de una persecución policial en la avenida Regional, entre Sabaneta y Envigado.
2. ¿Cuándo murió Juan José Zapata Penagos?
El adolescente falleció alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles en la Clínica Las Américas del Sur, en Envigado, después de permanecer desde el martes en estado crítico e intubado en una UCI.
3. ¿Dónde resultó herido Juan José Zapata durante la persecución policial?
El joven recibió los impactos de bala cuando transitaba como pasajero de una motocicleta por las afueras del Centro Comercial Viva Envigado. Según el reporte policial citado en la noticia, uno de los uniformados le disparó por la espalda.

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