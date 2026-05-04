El municipio de Antioquia que tiene la tasa más baja de nacimientos: el hospital apenas atendió un parto este año

Juan José es el nombre del único bebé que ha nacido este año en el hospital San Pablo de Tarso. Uno solo. Este municipio asentado en lo alto de las montañas del Suroeste antioqueño —a 11 kilómetros de la autopista 4G que cruza el cañón del río Cauca y famoso por ser cuna del beato Jesús Aníbal Gómez, asesinado en la Guerra Civil española en 1936— tiene la tasa de fecundidad más baja de Antioquia, con apenas 0,3 hijos por mujer, una caída del 77,7% desde 2008.
En 2025 se firmaron apenas 15 registros civiles de nacimiento. Este año van seis. En el programa de control prenatal del hospital quedan 13 embarazadas. El desplome fue al cabo de una década: en 2016 y 2018 el municipio todavía registraba tasas normales para el contexto rural antioqueño, pero entre 2022 y 2025 perdió 19,5 puntos. La población en edad reproductiva es ya tan reducida que cualquier variación —un par de embarazos más o menos— mueve los porcentajes de forma dramática.
—Antes existía el deseo de conocer la ‘pinta’, ya no, los muchachos quieren vivir otras cosas —dice Omar Obando Gallego, director de Telepueblorrico, la empresa que provee de televisión e internet a Tarso.
Un par de niños monta bicicleta alrededor del parque. A la sombra del samán —13 metros de alto, copa tan ancha que funciona como sombrilla para medio parque— las parejas conversan en las bancas. Como es sábado, los bafles de las cantinas suenan a Darío Gómez y Luis Alfonso a todo pulmón. En una lona de brinquitos, dos niñas saltan sin parar. El busto del beato Gómez los vigila a todos.
Tarso es pequeño en habitantes —apenas supera las 6.000 personas— pero grande en territorio: 119 kilómetros cuadrados, casi seis veces el espacio que ocupa Itagüí. Su economía vive del campo: el café manda, seguido del plátano, el fríjol, el maíz y la yuca. Nació como caserío en 1910 bajo el nombre de Quebradalarga y fue erigido municipio el 23 de marzo de 1936, el mismo año en que asesinaron al beato que hoy preside su parque.
—Este es un municipio de tradición cafetera, en la que no ha sido fácil levantar hijos por la pobreza. Por eso muchos ahora no quieren trabajar en el campo —añade Obando.