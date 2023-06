El relato de una mujer que se salvó de morir a manos de su pareja refugiándose en un hogar de protección

Leticia camina lento, adolorida. La camisa levantada deja ver una sutura en el ombligo. Ahí quedará la única cicatriz que hace tiempo quería tener, pero que él le había impedido, pues no la dejaba someterse a la cirugía para no tener más hijos. ¿Quién asearía la casa o cocinaría mientras ella estaba incapacitada?, le escuchó decir. Ahora, se está recuperando de la intervención, que no dudó en aceptar apenas le ofrecieron la posibilidad en el hogar de protección.

—Hoy siento que estaba muy errada en todo, en creer todo lo que él me decía, en creer que era normal que él me maltratara, me quitara la plata, me insultara. Hoy sé que no soy nada de lo que me decía que era, no soy fea, no tengo el cuerpo malo, no soy inútil. Sé que puedo estudiar y tener un proyecto de vida.

Tras la llamada, la ayudaron a salir de su casa, con sus hijos, escoltada, a escondidas. Primero, estuvo tres días en un hotel. Después, llegó al hogar de protección. Tímida, silenciosa, vio a otras mujeres que estaban allá, también con sus hijos. Se le fueron acercando y las conversaciones de rutina dejaron asomar relatos tan similares como dolorosos. Por primera vez, vio de frente a otras víctimas de las violencias que sufrió.

395 mujeres atendidas

Hogares de Protección es un mecanismo creado hace apenas tres años en Antioquia, pese a que la Secretaría de las Mujeres del departamento lleva ya 22 años. La secretaria Natalia Velásquez Osorio venía pensando en esa idea desde que era directora técnica de la política pública para las mujeres, formulada en 2019.

No había un lugar en el departamento para albergar a las mujeres de municipios distintos a Medellín cuando eran víctimas de violencias y estaban en riesgo inminente de un feminicidio. Por eso, cuando Velásquez se posesionó, en enero de 2020, esa fue una de sus apuestas.

El impulso que aceleró el proceso fue la pandemia, pues incrementó cifras como las de violencia intrafamiliar. Para mayo de 2020 ya habían creado Hogares de Protección; en agosto de ese año habilitaron la Línea 123 Mujer Metropolitana, también para atender casos en lugares distintos a Medellín; además, se duplicaron los $6.000 millones que se asignaban en promedio cada año a la Secretaría. Proyectan cerrar este cuatrienio con una ejecución de unos $56.000 millones en programas para los derechos de las mujeres.

Justamente, uno de esos programas está enfocado en brindar acompañamiento y protección en situaciones de riesgo y tiene dos modalidades, las cuales fueron activadas en el caso de Leticia. Una es la de emergencia, que consiste en llevar a las víctimas a un hotel aliado, que cuenta con todas las medidas de seguridad y busca resguardarla, de tres a cinco días, mientras se encuentra una red de apoyo, familiares o personas cercanas donde pueda estar protegida. La Secretaría cubre, si es necesario, los gastos del traslado a esas redes de apoyo, algunas, incluso, han sido hacia otras ciudades del país.