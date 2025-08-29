Paisa murió ahogada en playa de La Coruña, España, cuando disfrutaba de sus vacaciones

Mientras disfruta de sus vacaciones con su pareja y un sobrino, Ana María Acebedo Sánchez, oriunda del municipio de Itagüí, Antioquia, fue arrastrada por el oleaje de una playa de la provincia de La Coruña, España. La joven paisa de 24 años murió y sus dos familiares resultaron lesionados. Los hechos ocurrieron este martes en la playa de Lires, ubicada en el municipio de Cee, en esta provincia de la comunidad de Galicia, cuando una gran ola se los llevó a los tres cuando estaban sobre una zona rocosa del arenal. Ocurrió luego de que las autoridades levantaran una alerta sobre toda la zona, a la cual llaman popularmente Costa de la Muerte.

Los bañistas, al tener conocimiento de la situación, procedieron al rescate del compañero sentimental y del sobrino de Ana María, a los cuales llevaron al hospital de Cee en una ambulancia con varias contusiones, las cuales no comprometían sus vidas. Minutos después lograron ubicar a esta mujer, quien estaba inconsciente, por lo que los socorristas empezaron a realizar maniobras de reanimación, pero no fue posible salvarle la vida. Otros parientes también los acompañaban en este día de playa y observaron cómo fallecía Ana María, pese a los esfuerzos para que esto no ocurriera. Esta itagüiseña estaba radicada en Madrid hace dos años, pero había decidido aprovechar los días del verano europeo para conocer esta ciudad costera del norte de España, pero ingresó a una de las zonas con mayor restricción en la provincia de La Coruña, sobre todo en estos días que había una alerta meteorológica. Según había informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, entre el martes y el miércoles se iba a presentar un mar combinado del noroeste con olas entre 4 y 5 metros de altura, situación que generaba un riesgo en toda la zona costera de la comunidad de Galicia, por lo cual se había emitido la alerta en cuestión.