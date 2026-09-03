Mujer cayó de una garrucha en Dabeiba y quedó herida: al menos tres personas han muerto este año en Antioquia usando estos sistemas

Una mujer resultó herida después de caer de una garrucha mientras intentaba atravesar el río Sucio, en Dabeiba, Occidente antioqueño. El accidente ocurrió en el sector de Chibugá, en el cañón de la Llorona, uno de los puntos donde este tipo de mecanismos artesanales son utilizados por habitantes de la zona para desplazarse de un lado al otro del afluente.

La víctima fue identificada como Rubiela Manco Roldán. De acuerdo con el reporte oficial, durante el recorrido tuvo un percance que la dejó inicialmente colgando de la canasta y después terminó cayendo al río. Varias personas que se encontraban en el lugar reaccionaron, ingresaron al agua y lograron rescatarla.

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Después del rescate, la propia comunidad se encargó de llevarla hasta un centro asistencial del municipio, donde recibió atención inicial. Horas más tarde y producto de las lesiones, tuvo que ser trasladada a una institución de mayor complejidad.

Tras conocerse la emergencia, personal técnico de la Alcaldía de Dabeiba llegó hasta el sitio para revisar las condiciones de la estructura.

La inspección, según el informe, no encontró daños visibles en la estructura ni fallas en su funcionamiento.

El caso vuelve a llamar la atención sobre un sistema que para muchas comunidades rurales no es una opción, sino prácticamente la única manera de cruzar ríos ante la ausencia de puentes. Y este no es un problema exclusivo de Dabeiba.