Un muerto y un herido dejó caída de bus escalera por abismo de 30 metros en vereda de Buriticá, Antioquia

Un aparatoso accidente ocurrió en la mañana de este lunes festivo en zona rural del municipio de Buriticá, Occidente antioqueño, luego de que un bus escalera rodara más de 30 metros hacia un abismo, provocando la muerte de una persona y dejando otra más lesionada. Según las primeras versiones, el conductor del vehículo, que se dirigía hacia las veredas de esta localidad, perdió el control a la altura del sector El Puente, y cayó al pasar por un puente, volcándose y cayendo a una quebrada que cruza por el sector de la emergencia.

Este hecho dejó al conductor del vehículo muerto, cuyos restos mortales fueron recuperados por la comunidad que transitaba por la zona y se percató de este siniestro. Entérese: Así identificaron, con 280 cámaras, el vehículo implicado en la muerte de una motociclista en Medellín Así mismo, con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Buriticá se logró rescatar con vida al ayudante, quien fue trasladado al Hospital San Antonio, de este municipio, aunque su estado de salud es delicado. La víctima es conocida como Fernando, un reconocido conductor de bus escalera, mientras que el lesionado, llamado Cristian, era el sobrino y lo estaba acompañando en estas labores. Le puede interesar: Accidente de tractocamión y moto en la variante a Caldas dejó muertos a dos menores de edad que venían desde Neiva, Huila El vehículo había salido desde el parque principal y se dirigía hacia el corregimiento de Guarco, el cual limita con los municipios de Giraldo y Cañasgordas. Iba a recoger personas que se dirigían hacia el parque principal.