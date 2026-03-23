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Un muerto y un herido dejó caída de bus escalera por abismo de 30 metros en vereda de Buriticá, Antioquia

El conductor del vehículo perdió el control cuando transitaba por una de las veredas de este municipio.

  • Así quedó el bus escalera accidentado en una vereda del municipio de Buriticá, Occidente antioqueño. Iban dos personas en el vehículo. FOTO: CORTESÍA
    Así quedó el bus escalera accidentado en una vereda del municipio de Buriticá, Occidente antioqueño. Iban dos personas en el vehículo. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Un aparatoso accidente ocurrió en la mañana de este lunes festivo en zona rural del municipio de Buriticá, Occidente antioqueño, luego de que un bus escalera rodara más de 30 metros hacia un abismo, provocando la muerte de una persona y dejando otra más lesionada.

Según las primeras versiones, el conductor del vehículo, que se dirigía hacia las veredas de esta localidad, perdió el control a la altura del sector El Puente, y cayó al pasar por un puente, volcándose y cayendo a una quebrada que cruza por el sector de la emergencia.

Este hecho dejó al conductor del vehículo muerto, cuyos restos mortales fueron recuperados por la comunidad que transitaba por la zona y se percató de este siniestro.

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Así mismo, con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Buriticá se logró rescatar con vida al ayudante, quien fue trasladado al Hospital San Antonio, de este municipio, aunque su estado de salud es delicado.

La víctima es conocida como Fernando, un reconocido conductor de bus escalera, mientras que el lesionado, llamado Cristian, era el sobrino y lo estaba acompañando en estas labores.

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El vehículo había salido desde el parque principal y se dirigía hacia el corregimiento de Guarco, el cual limita con los municipios de Giraldo y Cañasgordas. Iba a recoger personas que se dirigían hacia el parque principal.

Hubo alarma entre la población por lo aparatoso del siniestro, teniendo en cuenta que los lunes festivos hay buen movimiento de personas desde las veredas hacia el casco urbano.

Con apoyo de funcionarios de tránsito, las autoridades hicieron la inspección al cuerpo sin vida de este conductor, que sería el segundo que falleció este año en las vías de Buriticá. La otra víctima era el conductor de una moto.

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