Carrera de trail running terminó en tragedia en Antioquia: murió joven de 20 años

Una competencia de atletismo que se realizaba este fin de semana en el Oriente antioqueño terminó en tragedia, luego de que un joven de 20 años perdiera la vida.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Alejandría, donde el pasado domingo 27 de septiembre tuvo lugar la carrera El Paso del Arriero.

Esta competencia es de una disciplina llamada trail running, que, a diferencia de las carreras convencionales, se realiza por senderos naturales, montañas y caminos en los que debe superarse el barro, rocas, arroyos, raíces, entre otros.

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En su sitio web, la competencia se promociona como un homenaje a los arrieros que recorrían las trochas del departamento hace siglos.

“Durante décadas, los arrieros recorrieron estas montañas llevando carga a través de selvas y caminos imposibles, hoy ese mismo territorio se convierte en el escenario de una carrera que revive ese esfuerzo. El paso del arriero no es sólo trail running, es una travesía por la historia, donde cada corredor enfrenta la montaña como lo hicieron quienes abrieron estos caminos”, señala la competencia en su sitio web.