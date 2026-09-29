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Carrera de trail running terminó en tragedia en Antioquia: murió joven de 20 años

Un joven de 20 años falleció durante una competencia que se realizaba en Alejandría.

  • El trail running es una disciplina que consiste en correr por senderos naturales. FOTO: Cortesía
    El trail running es una disciplina que consiste en correr por senderos naturales. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 5 horas
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Una competencia de atletismo que se realizaba este fin de semana en el Oriente antioqueño terminó en tragedia, luego de que un joven de 20 años perdiera la vida.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Alejandría, donde el pasado domingo 27 de septiembre tuvo lugar la carrera El Paso del Arriero.

Esta competencia es de una disciplina llamada trail running, que, a diferencia de las carreras convencionales, se realiza por senderos naturales, montañas y caminos en los que debe superarse el barro, rocas, arroyos, raíces, entre otros.

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En su sitio web, la competencia se promociona como un homenaje a los arrieros que recorrían las trochas del departamento hace siglos.

“Durante décadas, los arrieros recorrieron estas montañas llevando carga a través de selvas y caminos imposibles, hoy ese mismo territorio se convierte en el escenario de una carrera que revive ese esfuerzo. El paso del arriero no es sólo trail running, es una travesía por la historia, donde cada corredor enfrenta la montaña como lo hicieron quienes abrieron estos caminos”, señala la competencia en su sitio web.

Durante el evento de este domingo, un joven que se había inscrito en la competencia falleció, en hechos que son materia de investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, se estima que el participante habría ingresado a una cascada identificada como Velo de la Novia y no volvió a salir a la superficie.

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Tras reportarse la situación, los bomberos de Alejandría activaron un operativo de rescate, al que posteriormente confluyeron otros organismos de socorro de municipios vecinos.

A raíz de la complejidad de la zona, el rescate no pudo concluirse hasta la tarde del pasado domingo, cuando los socorristas lograron recuperar ya los restos mortales del joven de 20 años.

El medio local Mi Oriente reseñó por su parte que el competidor era oriundo del municipio de San Rafael, también en el Oriente antioqueño, de la vereda Los Molinos.

A través de un comunicado, los organizadores de la carrera lamentaron lo ocurrido y señalaron estar atentos al curso de las investigaciones.

“Lamentamos profundamente el acontecimiento ocurrido durante el desarrollo de nuestra actividad deportiva, en el cual falleció el joven Rodolfo Morales, participante del evento. Recibimos esta situación con profundo pesar y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos respetuosamente en este difícil momento”, señalaron.

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