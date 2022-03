Ambulancias que no pueden suministrar oxígeno, falta de tensiómetros para adultos y niños, aspiradores averiados y hasta sistemas de aire acondicionados dañados fueron algunos de los hallazgos que un equipo de funcionarios de la Personería de Medellín dejó al descubierto luego de realizar una visita de inspección a varias de las sedes en donde se desarrolla el programa de Atención Prehospitalaria de la Secretaría de Salud de Medellín, que es operado por la E.S.E. Metrosalud.

A las dudas y el ruido que esa entidad viene cargando desde el año pasado, asociados a un profundo déficit en su presupuesto y tensiones y problemas con empleados, se sumó esta semana un nuevo llamado de atención por parte de ese organismo de control, que realizó una investigación en la que se documentaron preocupantes fallas en su red vehículos para la atención emergencias y presuntas irregularidades en la contratación del personal encargado de operarlos.

Según informó la Personería a través de un comunicado, las pesquisas iniciaron luego de que ese organismo recibiera una serie de denuncias ciudadanas en las que se planteaban problemas en la prestación del servicio en ese programa.

Tras desplegar un equipo de funcionarios adscritos al Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud, que desde el pasado 7 de febrero realizaron inspecciones en terreno, el órgano de control documentó varias de las inconsistencias más relevantes.

Frente al funcionamiento de los vehículos, la Personería explicó que sus investigaciones partieron de la construcción de una muestra aleatoria de los mismos con base en la información recabada en las denuncias, decidiendo examinar cinco de ellos, ubicados en las estaciones de bomberos de Campo Valdés y Libertadores.

“Se evidenciaron ambulancias que no cumplen con las condiciones técnicas mínimas para su buen funcionamiento, algunas estaban sin tensiómetro para población adulta y pacientes pediátricos; el aspirador sin funcionamiento, el uso de oxígeno está inhabilitado por daño en el flujómetro, el aire acondicionado no funciona, etc., situación que obligó a poner en funcionamiento, en febrero, vehículos de Metrosalud que estaban fuera de servicio provisionalmente desde noviembre del 2021 por incumplir las normas vigentes”, reveló la Personería en su informe, precisando que de las cinco ambulancias inspeccionadas se encontraron falencias en tres.

Mayelis De la Rosa, líder del Observatorio de Salud de la Personería, resaltó que para esa entidad la situación es preocupante ya que la falta de esos implementos podrían afectar la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales adscritos al programa de Atención Prehospitalaria (APH).

“Este programa maneja todo tipo de diagnósticos, dentro de los cuales están las patologías respiratorias, que se presentan por los factores climáticos y el covid, y el hecho de que una ambulancia tenga un flujómetro que no funcione es preocupante”, criticó Madrid.

Frente a las falencias en el personal, el ente de control documentó en sus inspecciones que varios de los profesionales encargados de la atención a los pacientes ni siquiera contarían con un contrato firmado o estarían laborando con vinculaciones que se renuevan mes a mes y se realizan a través de modelos de tercerización, en la que las vinculaciones por prestación de servicios están dando paso a convenios firmados con sindicatos.

Tras hacerse público ese panorama, Martha Cecilia Castrillón, gerente de Metrosalud, se mantuvo en que la red de ambulancias de esa entidad estaría en buenas condiciones y puso en duda la información recabada por la Personería.

“Lamentamos que se ponga en duda la calidad del servicio que se está prestando, porque los ciudadanos lo evidencian, siempre estamos ahí”, dijo la funcionaria, asegurando que entre 2019 y 2023 esa institución habría emprendido un plan para modernizar su parque automotor, compuesto por un total de 15 ambulancias (13 básicas y dos medicalizadas) y 50 conductores.

Por su parte, con base en sus hallazgos, la Personería anticipó la apertura de una indagación preliminar en contra de Metrosalud y la Secretaría de Salud, para determinar si las fallas podrían extenderse a más vehículos del programa