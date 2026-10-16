Un niño muerto y cuatro contagiados: un brote de tosferina tiene en alerta a Necoclí, Urabá antioqueño

Un niño murió y otros cuatro menores de cinco años resultaron contagiados de tosferina en una comunidad indígena wanadule de Necoclí, en el Urabá antioqueño. El brote, confirmado por la Secretaría de Salud municipal y por la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, mantiene en alerta máxima a las autoridades sanitarias, que luchan contra el tiempo para contener la enfermedad antes de que se dispare en un municipio de sexta categoría que no tiene capacidad para atender una epidemia de estas características. La situación es crítica, pues los equipos médicos no han podido ingresar libremente a la comunidad. El acceso requiere la autorización del gobernador indígena, y hasta el momento solo se ha permitido una visita. Entérese: El misterio de la niña que deambulaba sola en Amagá (Antioquia): ¿escapó de un recinto espiritual? Esa barrera ha impedido hacer un rastreo completo de los casos, suministrar antibióticos a los contagiados y reforzar la vacunación entre los más vulnerables. “El tema cultural ha sido una barrera que nos ha impedido el ingreso pleno a la comunidad, básicamente porque necesitamos la autorización del gobernador indígena para ingresar, hacer los chequeos de cada una de las viviendas para verificar los positivos a la tosferina y obviamente iniciar la aplicación de los medicamentos y por supuesto, la vacunación”, explicó Dionisia Yusti Rivas, directora de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia.

Qué es la tosferina y por qué mata a los niños

La tosferina es una infección respiratoria causada por una bacteria —Bordetella pertussis— que se transmite fácilmente a través del aire. Sus síntomas iniciales se parecen a los de un resfriado común: moqueo, fiebre leve, tos. Con el paso de los días, la tos se vuelve violenta, prolongada y puede ir acompañada de vómito y dificultad para respirar. En los niños más pequeños, los labios pueden ponerse morados durante los episodios. En adultos, la enfermedad es incómoda, pero raramente mortal. En los niños menores que no están vacunados, la historia es otra. La tosferina puede causar complicaciones graves, como neumonía, convulsiones, daño cerebral e incluso la muerte. “Tiene una alta letalidad en niños menores de cinco años que no son vacunados. Si una persona en tu hogar está presentando alguno de estos síntomas, debe acudir inmediatamente al servicio de urgencias”, advirtió Daniela Martínez, enfermera de Necoclí. La enfermedad es perfectamente prevenible con vacunación. Ese es precisamente el nudo del problema en esta comunidad indígena: el acceso limitado de los equipos de salud ha dificultado la inmunización de los menores, dejándolos expuestos.

El cerco sanitario que intentan construir

Desde que se confirmaron los primeros casos, la Secretaría de Salud de Necoclí activó acciones de vigilancia epidemiológica para identificar nuevos contagios, iniciar los tratamientos correspondientes y administrar quimioprofilaxis —un esquema de antibióticos preventivos— a los contactos estrechos de los casos confirmados. Para esto la Secretaría departamental activó una sala de crisis y trabaja con las autoridades locales para ampliar la intervención en el territorio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El objetivo inmediato es construir un cerco sanitario que impida que el brote salga de la comunidad. En un municipio como Necoclí, sin la infraestructura hospitalaria ni el personal especializado para atender una epidemia, contenerlo ahora es la única opción viable. Si el brote se expande, las consecuencias podrían ser graves, especialmente para la población infantil de las zonas más alejadas del casco urbano, donde el acceso a los servicios de salud ya es difícil en condiciones normales. “Desde la Secretaría de Salud del municipio de Necoclí y demás entidades competentes, adelantamos todas las acciones necesarias para contener la propagación de la tosferina en nuestro territorio y garantizar la salud de nuestra población”, informó Yarbis Urando, secretaria de Salud de Necoclí. Las autoridades están a la espera de que la comunidad indígena permita el ingreso de los equipos médicos para hacer un barrido completo de las viviendas, identificar casos no detectados, vacunar a los menores y administrar los medicamentos necesarios. Ese acceso, insiste la Secretaría departamental, es la clave para evitar nuevas muertes.

Llamado a padres y cuidadores

Las autoridades de salud hacen un llamado urgente a los padres y cuidadores de toda la región para que estén atentos a los síntomas: tos persistente e intensa, vómito después de toser, dificultad para respirar o labios morados en los niños. Ante cualquiera de estas señales, la indicación es ir de inmediato a urgencias sin esperar a que el cuadro empeore. “Evita el contacto con otras personas enfermas con estos mismos síntomas para evitar el contagio en tu hogar y en tu comunidad. Además de eso, si llegas a presentar los síntomas, consulta a tiempo”, indicó Eusebio Campillo, técnico en Salud de Necoclí. La vacunación sigue siendo el mensaje central. La tosferina es una enfermedad que se puede prevenir, y la vacuna está disponible en el esquema regular del sistema de salud colombiano. Lea más: Por primera vez en su historia el municipio más turístico del Urabá antiqueño tiene agua potable Bloque de preguntas y respuestas