Un niño muerto y cuatro contagiados: un brote de tosferina tiene en alerta a Necoclí, Urabá antioqueño

Un niño murió y otros cuatro menores de cinco años resultaron contagiados de tosferina en una comunidad indígena wanadule de Necoclí, en el Urabá antioqueño.
El brote, confirmado por la Secretaría de Salud municipal y por la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, mantiene en alerta máxima a las autoridades sanitarias, que luchan contra el tiempo para contener la enfermedad antes de que se dispare en un municipio de sexta categoría que no tiene capacidad para atender una epidemia de estas características.
La situación es crítica, pues los equipos médicos no han podido ingresar libremente a la comunidad. El acceso requiere la autorización del gobernador indígena, y hasta el momento solo se ha permitido una visita.
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Esa barrera ha impedido hacer un rastreo completo de los casos, suministrar antibióticos a los contagiados y reforzar la vacunación entre los más vulnerables.
“El tema cultural ha sido una barrera que nos ha impedido el ingreso pleno a la comunidad, básicamente porque necesitamos la autorización del gobernador indígena para ingresar, hacer los chequeos de cada una de las viviendas para verificar los positivos a la tosferina y obviamente iniciar la aplicación de los medicamentos y por supuesto, la vacunación”, explicó Dionisia Yusti Rivas, directora de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia.