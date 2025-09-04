Menor de 14 años habría asesinado a su novio en Segovia, Antioquia

En el municipio de Segovia están conmocionados por un homicidio en el que está involucrada una menor de edad. Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles 3 de septiembre en una vivienda ubicada en el barrio 7 de Agosto, en zona urbana del municipio del Nordeste antioqueño.

Allí, una joven de 14 años habría discutido con su pareja, un joven de 19 años, y en medio de la pelea habría tomado un cuchillo y lo atacó causándole una herida en el abdomen.

El joven alcanzó a ser trasladado al hospital de Segovia, hasta allí llegó socorrido por vecinos y familiares, pero aunque alcanzó a ser atendido, finalmente murió en sala de urgencia.

La joven fue aprehendida y pasó a manos de las autoridades para su restablecimiento de derechos. Hay que recordar que la justicia colombiana determina que los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 que sean responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión y delitos agravados con la libertad, integridad y formación sexual, enfrentan una privación de libertad en centro de atención especializada será de 2 a 8 años, y deben cumplir el tiempo total de la sanción, sin recibir ningún tipo de beneficios para redimir penas.

También será clave en el proceso las acciones que adelante la familia de la menor involucrada o, en su defecto, el defensor o Comisario de Familia ante el Inspector de Policía, la protección de los derechos de aquel. En este caso será necesario dilucidar cuál era el contexto de la relación que sostenía la víctima, mayor de edad, con una menor de edad.

Un hecho así en Antioquia no se presentaba desde 2017, cuando Donmatías quedó consternado con el homicidio de un joven de 17 años, en plena vía pública, asesinado brutalmente por su novia, que resultó ser una niña de 13 años que terminó en custodia del ICBF.