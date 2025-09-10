En Antioquia mejorarán genéticamente al ganado vacuno para mejorar su producción

Buscando la transformación y modernización del sector agropecuario, Antioquia adelanta una nueva iniciativa pública para mejoramiento genético de ganado vacuno en 32 departamentos. Un proyecto que liderará en campo la Universidad de Antioquia, con el que se busca alcanzar más de 22.000 servicios de inseminación artificial a término fijo y 11.000 preñeces confirmadas.

“Vamos a intervenir 32 municipios, aproximadamente mil 500 productores, que nos permitan favorecer la productividad y sostenibilidad en esta cadena tan importante para consolidar el clúster cárnico-bovino en el departamento. Nuestros pequeños productores ven lejano el acceso a la genética de calidad, en este caso invertimos recursos públicos para acercarles la genética”, manifestó Manuel Naranjo, secretario de Desarrollo Económico.

Con la estrategia, además, se entregarán kits de inseminación a 32 asociaciones para garantizar la capacidad instalada en el territorio, se realizarán 18 cursos presenciales y 9 interactivos, se formarán 32 inseminadores locales para apoyar a las comunidades y se realizarán más de 7.500 visitas de acompañamiento técnico a los predios.

También habrá charlas virtuales y cápsulas educativas para 2.500 ganaderos y fortalecimiento de asociaciones y clúster cárnico para abrir nuevos mercados y mejorar la comercialización.

La decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, Jenny Chaparro Gutiérrez, explicó que el mejoramiento genético bovino es esencial para “mejorar la eficiencia reproductiva de los animales” y tener mayor productividad, es decir, “mejor carne y más leche, con las crías producto de este mejoramiento genético”.

El proyecto se ejecutará hasta 2027 con una inversión total de $7.930 millones de pesos, de los cuales el departamento aporta $6.100 millones y la Universidad de Antioquia cerca de $1.830 millones en especie.

