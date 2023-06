La gigantesca carpa que la Alcaldía montó en el Juan Pablo II no tiene licencia La estructura no tiene permiso del Ministerio de Cultura, ya que está en bien patrimonial. Metroparques no responde.

La mega carpa supera en tamaño a las que se han instalado hasta ahora en este sector del aeroparque Juan Pablo II y por sus características requeriría licencia de construcción, la cual no tiene, según el informe de Control Urbanístico. Las obras sin embargo, siguen adelante. FOTO camilo suárez