Entonces, los estudiantes desde el grado octavo hasta once se reunieron la semana pasada y acordaron manifestarte se forma pacífica para ser escuchados y que les den soluciones a los problemas que no los dejan estudiar tranquilos. Y este lunes, varios de ellos se fueron para la entrada del colegio e impidieron el ingreso de directivos, docentes y alumnos, con lo cual decretaron un paro que persiste este martes. Con pancartas en mano les explicaron a los padres de familia y a sus compañeros las razones de la decisión, le contó a EL COLOMBIANO Michel Dahiana Ocampo, la contralora escolar.

“Ayer (lunes) que empezamos el paro, como vieron que no estábamos dejando entrara a nadie, llamaron a la Secretaría de Educación. Estuvimos con tres personas de allá y la reunión duró como cuatro horas, pero no se llegó a casi nada. Nos dicen que no nos pueden prometer porque no saben si van a cumplir, como no vimos que nos favorecieran, seguimos en paro”, señaló la adolescente.

¿Cuáles son las quejas puntuales?

La institución educativa, que tiene 1.800 estudiantes en total, emitió un comunicado para informar sobre el tema y garantizar la protección de los menores de edad que se sumen al cese de actividades. La rectora Laura Vásquez manifestó que actúan bajo el respeto al derecho a la protesta y dijo que han generado distintos canales de comunicación con los alumnos.

En el comunicado, el colegio evidencia las quejas puntuales que generaron la manifestación. La primera de ellas da cuenta de que de los 666 cupos del PAE priorizados para la sede Santa Rosa de Lima solo se alcanza a llegar hasta el grado octavo y no a todos los estudiantes, con lo cual quedan sin cobertura los alumnos de los grados superiores y la media técnica, en los que también hay adolescentes de escasos recursos económicos.

Asimismo, hay críticas porque consideran que el refrigerio entregado ha bajado su calidad y porque después de la pandemia les quitaron el beneficio de brindarles una ración de alimentos preparados en el mismo colegio.

La segunda queja tiene que ver con que todas las sedes de la institución carecen de dotación tecnológica, no cuentan con conectividad estable a internet, los equipos son insuficientes y están deteriorados por el uso y el paso del tiempo: la gran mayoría son obsoletos.