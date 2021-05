Las aguas de las quebradas pasaron de correr libres por la montaña hace 100 años a estar canalizadas y desviadas porque se necesitaba espacio para edificar casas, planear parques y crear vías. “Medellín creció hacia las laderas, lo que significa que fue necesaria la impermeabilización de las superficies y eso hizo que la escorrentía aumentara (ver Glosario) y no se pudiera filtrar en el terreno, sino correr por las calles y andenes”, explicó Enrique Alexis García, ingeniero civil e hidráulico dedicado a estudiar las quebradas de Medellín.

Administrar quebradas

Muchas quebradas de Medellín ya no tienen grados de libertad, se forraron o recubrieron de cemento cuando se decidió canalizarlas y ahora no tienen cómo moverse ni a los lados ni al fondo, por lo que el cauce quedó condenado al asfalto. “Para mi ese es un error que hoy estamos pagando, porque los cauces se revelan y sobrepasan estudios y obras, y generan emergencias. Acertado el río Medellín, que tiene sus laderas confinadas, pero el lecho del cauce no se ha tocado, es natural”, dice el ingeniero García.

Como si las quebradas recordaran su cauce natural, la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Juliana Colorado, sabe que emergencias como las recientes se podrían repetir en cualquier afluente de la ciudad.

“Hoy identificamos 193 puntos por intervenir que, según los criterios técnicos, requieren una atención prioritaria. El caso de El Poblado, a partir de las lluvias del pasado 6 de mayo, nos obligó a emitir una alerta por la inminente situación de riesgo en las quebradas La Presidenta, La Aguacatala y La Volcana, lo que implica la adopción de medidas de intervención para evitar desbordamientos o crecientes”, explicó la funcionaria.

Esa atención deberá ser urgente: limpiar caños, estabilizar riberas, liberar cauces y monitorear caudales, pues según el ingeniero García, las emergencias reportadas son multicausales y parten del cambio climático que precipitó fenómenos de lluvia intensos, que aumentan caudales nunca contemplados para ríos y quebradas.

Y, aunque no siempre es acertado canalizar los afluentes, en una ciudad donde la presión urbanística es alta, se requiere controlar la red hídrica para lograr que el agua llegue a la arteria principal que es el río. Pero las causas de las emergencias van más allá de la presión urbanística. “En las quebradas hay incoherencias hidráulicas; es decir, existen conducciones (tubería, cobertura, pontón o cualquier estructura que conduzca agua), que solo están en tramos de la quebrada y que generan estrangulamientos porque modifica el caudal y facilitan así un desbordamiento”, dijo el experto, quien agregó que eso es lo que a su juicio ocurre en El Poblado, donde “los urbanizadores diseñan sus estructuras y la corporación ambiental lo que dice es que analicen 100 metros aguas arribas y aguas abajo de la quebrada a intervenir, pero no hay homogeneidad en el tratamiento de los caudales”.

Un tercer problema que hace a Medellín propensa al desbordamiento de sus quebradas y río es un fenómeno local. “El agua debe sortear los cambios de pendientes y por las lomas o calles empinadas coge fuerza y baja a la parte más plana del valle que es al río Aburrá. Allí la fuerza del agua es la que genera problemas”, apunta el ingeniero.